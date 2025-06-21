Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
В решающем поединке соревнований в Британии Даяна встретится с Маккартни Кесслер
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) узнала соперницу в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В решающем поединке украинка сыграет против представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42), которая в своем полуфинальном поединке одолела Ребекку Шрамкову (Словакия, WTA 38).
WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/2 финала
Маккартни Кесслер (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 6:2
Кесслер провела третье очное противостояние против Шрамковой и добыла вторую победу.
В Ноттингеме Маккартни, кроме Ребекки, также одолела Беатрис Хаддад Майю, Чжу Линь и Кэти Бултер.
Кесслер сыграет в четвертом финале на уровне Тура. На ее счету два трофея. Также для 25-летней американки это будет первый травяной финал в карьере.
Ранее Даяна и Маккартни играли между собой дважды. В четвертьфинале Анже-2023 украинка одержала тяжелую викторию, а в январе 2025 Ястремская уступила Кесслер в четвертьфинале Хобарта.
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