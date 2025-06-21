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WTA
21 июня 2025, 19:50 | Обновлено 21 июня 2025, 20:01
526
2

Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме

В решающем поединке соревнований в Британии Даяна встретится с Маккартни Кесслер

21 июня 2025, 19:50 | Обновлено 21 июня 2025, 20:01
526
2
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) узнала соперницу в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В решающем поединке украинка сыграет против представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42), которая в своем полуфинальном поединке одолела Ребекку Шрамкову (Словакия, WTA 38).

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/2 финала

Маккартни Кесслер (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 6:2

Кесслер провела третье очное противостояние против Шрамковой и добыла вторую победу.

В Ноттингеме Маккартни, кроме Ребекки, также одолела Беатрис Хаддад Майю, Чжу Линь и Кэти Бултер.

Кесслер сыграет в четвертом финале на уровне Тура. На ее счету два трофея. Также для 25-летней американки это будет первый травяной финал в карьере.

Ранее Даяна и Маккартни играли между собой дважды. В четвертьфинале Анже-2023 украинка одержала тяжелую викторию, а в январе 2025 Ястремская уступила Кесслер в четвертьфинале Хобарта.

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Даяна Ястремская Маккартни Кесслер WTA Ноттингем Ребекка Шрамкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Сергій Юрійович
Єто всєго ліш Пол Маккартні, oh yes!
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Sashamar
Шкода. Якби виграла Шрамкова, можна було б вважати, що титул вже в кишені. А проти американки ніякої впевненості.
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