Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская прокомментировала выход в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме
WTA
21 июня 2025, 22:29 |
314
0

Ястремская прокомментировала выход в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме

21 июня Даяна переиграла Магду Линетт в полуфинале травяных соревнований

21 июня 2025, 22:29 |
314
0
Ястремская прокомментировала выход в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Магдой Линетт в полуфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме:

«Седьмой финал? Я не знала, я не считала. Да, я очень счастлива! Это мой первый финал с февраля. Это первый финал на траве, я люблю играть на траве, даже несмотря на то, что у меня есть небольшая аллергия, но у нас установилась хорошая связь. Я очень взволнована, это был хороший матч, и с этой паузой из-за дождя было немного непросто. Но я горжусь собой, что я смогла остаться в игре.

Мне удалось хорошо действовать на приеме? Да, иногда мои мячи вылетали куда-то к болельщикам на трибуны, но я действительно действовала активно. В целом все хорошо работало: немного здесь, немного там. Могу сказать, просто еще одна хорошая победа. И не могу дождаться, когда сыграю в финале. Наконец-то я сыграю в 12, потому что у меня предыдущие матчи были в 11. Возможно, это такая традиция, надо спросить у супервайзера. Наконец-то я смогу завтра поспать немного больше (смеется).

Чувствую ли я связь со зрителями? Действительно, это невероятно, я очень благодарна за поддержку. Я действительно получаю очень-очень много удовольствия от выступления. Я очень благодарна!»

В финале Даяна поборется против представительницы США Маккартни Кесслер.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Магда Линнет

По теме:
Хард, грунт, трава: Ястремская установила национальный рекорд Украины
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Шанс на трофей. Видеообзор матча
Даяна Ястремская Магда Линетт WTA Ноттингем
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
Теннис | 21 июня 2025, 23:10 0
16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина
16-я ракетка мира не сыграет на Уимблдоне-2025. Известна причина

Каспер Рууд снялся с травяного мейджора из-за травмы колена

Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Футбол | 21 июня 2025, 17:40 7
Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»

Тренер уверен, что в Житомире можно добиваться больших результатов

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21.06.2025, 08:26
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Другие виды | 20.06.2025, 23:47
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Футбол | 21.06.2025, 01:45
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
20.06.2025, 03:45 1
Футбол
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 182
Футбол
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
20.06.2025, 12:16 1
Футбол
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем