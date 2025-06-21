Ястремская прокомментировала выход в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Магдой Линетт в полуфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме:

«Седьмой финал? Я не знала, я не считала. Да, я очень счастлива! Это мой первый финал с февраля. Это первый финал на траве, я люблю играть на траве, даже несмотря на то, что у меня есть небольшая аллергия, но у нас установилась хорошая связь. Я очень взволнована, это был хороший матч, и с этой паузой из-за дождя было немного непросто. Но я горжусь собой, что я смогла остаться в игре.

Мне удалось хорошо действовать на приеме? Да, иногда мои мячи вылетали куда-то к болельщикам на трибуны, но я действительно действовала активно. В целом все хорошо работало: немного здесь, немного там. Могу сказать, просто еще одна хорошая победа. И не могу дождаться, когда сыграю в финале. Наконец-то я сыграю в 12, потому что у меня предыдущие матчи были в 11. Возможно, это такая традиция, надо спросить у супервайзера. Наконец-то я смогу завтра поспать немного больше (смеется).

Чувствую ли я связь со зрителями? Действительно, это невероятно, я очень благодарна за поддержку. Я действительно получаю очень-очень много удовольствия от выступления. Я очень благодарна!»

В финале Даяна поборется против представительницы США Маккартни Кесслер.

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Видеообзор матча Даяна Ястремская – Магда Линнет