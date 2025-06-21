Стало известно, сыграет ли Мбаппе за Реал во втором туре КЧМ-2025
22 июня мадридская команда встретится с Пачукой во втором туре группы H
22 июня мадридский Реал проведет матч второго тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против мексиканской Пачуки. Встреча состоится на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот и начнется в 22:00 по Киеву.
Звездный французский форвард Килиан Мбаппе пропустить предстоящий матч сливочных. Мбаппе продолжает лечиться от острого гастроэнтерита, из-за которого его 19 июня госпитализировали. Мбаппе уже выписали из больницы, однако он еще не восстановился и не готов играть.
Cadena SER отмечает, что Мбаппе вряд ли вернется на поле до старта плей-офф. То есть Килиан пропустит и поединок третьего тура группового этапа против команды РБ Зальцбург.
На старте КЧМ Реал сыграл вничью с ФК Аль-Хиляль (1:1). Пачука уступила РБ Зальцбург 1:2.
🎙️ @miguelitocope, en directo, en @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 20, 2025
❌ "Mbappé seguro que no va a jugar contra el Pachuca"
🤔 "Es probable que no viaje con el equipo para el segundo partido"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/aStCdNVkb3
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