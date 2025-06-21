Стало известно, сыграет ли Мбаппе за Реал во втором туре КЧМ-2025

22 июня мадридский Реал проведет матч второго тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против мексиканской Пачуки. Встреча состоится на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот и начнется в 22:00 по Киеву.

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе пропустить предстоящий матч сливочных. Мбаппе продолжает лечиться от острого гастроэнтерита, из-за которого его 19 июня госпитализировали. Мбаппе уже выписали из больницы, однако он еще не восстановился и не готов играть.

Cadena SER отмечает, что Мбаппе вряд ли вернется на поле до старта плей-офф. То есть Килиан пропустит и поединок третьего тура группового этапа против команды РБ Зальцбург.

На старте КЧМ Реал сыграл вничью с ФК Аль-Хиляль (1:1). Пачука уступила РБ Зальцбург 1:2.