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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 21:48 | Обновлено 21 июня 2025, 21:50
503
1

Стало известно, сыграет ли Мбаппе за Реал во втором туре КЧМ-2025

22 июня мадридская команда встретится с Пачукой во втором туре группы H

21 июня 2025, 21:48 | Обновлено 21 июня 2025, 21:50
503
1
Стало известно, сыграет ли Мбаппе за Реал во втором туре КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня мадридский Реал проведет матч второго тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против мексиканской Пачуки. Встреча состоится на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот и начнется в 22:00 по Киеву.

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе пропустить предстоящий матч сливочных. Мбаппе продолжает лечиться от острого гастроэнтерита, из-за которого его 19 июня госпитализировали. Мбаппе уже выписали из больницы, однако он еще не восстановился и не готов играть.

Cadena SER отмечает, что Мбаппе вряд ли вернется на поле до старта плей-офф. То есть Килиан пропустит и поединок третьего тура группового этапа против команды РБ Зальцбург.

На старте КЧМ Реал сыграл вничью с ФК Аль-Хиляль (1:1). Пачука уступила РБ Зальцбург 1:2.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Пачука болезнь клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Victor673256ua
Після гастроентериту тат швидко відновитись важко. Тим більше грати у спеку
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