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  4. «Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена
Англия
21 июня 2025, 20:38 |
1368
1

«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена

Сэм Дэвис сравнил бывших партнеров

21 июня 2025, 20:38 |
1368
1
«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дин Хейсен

Британский журналист Сэм Дэвис считает украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного лучшим игроком, чем его бывший партнер по центру защиты в английском клубе Дин Хейсен, который перешел в мадридский «Реал».

«Сначала Забарному было трудно адаптироваться к жизни в Премьер-лиге. Ираола тогда только вставал на ноги. Все игроки учились новым методам игры после более прагматичного Гэри О'Нила.

Думаю, Хейсен немного вывел его из центра внимания, ведь ему приписывают большую надежность в игре в обороне. На самом деле, они оба внесли большой вклад. Без Хейсена Забарного больше бы хвалили. Его редко застают врасплох, он уверенно играет с мячом у ног и стал полноценным центральным защитником.

Этот дуэт, блестящий, молодой и взаимодополняющий, сформировал одну из лучших пар в АПЛ. Забарный – важный винтик в обороне: он часто оставался сзади, пока Хейсен двигался вперед с мячом и искал решение. Самый большой комплимент, который я мог бы ему сделать, это то, что, если бы кому-то из них пришлось отсутствовать из-за травмы или дисквалификации, я бы предпочел, чтобы это был Хейсен.

Я всегда считал, что опыт Ильи имеет решающее значение. Он – не сверхбыстрый, но все же достаточно быстрый. Он прекрасно читает игру и демонстрирует отличное самообладание в напряженных ситуациях. Он легко адаптируется, силен в перехватах и может давить на нападающих. Прежде всего, его понимание игры делает его отличным защитником», – цитирует Дэвиса Eurosport.

Ранее экс-скаут «Манчестер Юнайтед» назвал трансфер Забарного в «ПСЖ» настоящим позором.

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Дин Хейсен Илья Забарный Борнмут Реал Мадрид Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Falko
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