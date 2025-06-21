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Англия
21 июня 2025, 08:19 | Обновлено 21 июня 2025, 08:29
1262
0

«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ

Мик Браун отреагировал на возможный переход украинского защитника

21 июня 2025, 08:19 | Обновлено 21 июня 2025, 08:29
1262
0
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший скаут Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Мик Браун прокомментировал предстоящий трансфер украинского защитника Борнмута Ильи Забарного во французский ПСЖ.

«Это настоящий позор для «Борнмута». Они провели отличный сезон, и теперь все эти клубы приходят и отбирают их лучших игроков.

Это не сюрприз, это происходит постоянно, но они уже потеряли Хейсена, похоже, что потеряют Керкеза, а теперь уйдет еще и Забарный», – цитирует Брауна Football Insider.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Мик Браун Милош Керкез Дин Хейсен
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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