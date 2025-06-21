Англия21 июня 2025, 08:19 | Обновлено 21 июня 2025, 08:29
1262
0
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
Мик Браун отреагировал на возможный переход украинского защитника
21 июня 2025, 08:19 | Обновлено 21 июня 2025, 08:29
1262
0
Бывший скаут Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Мик Браун прокомментировал предстоящий трансфер украинского защитника Борнмута Ильи Забарного во французский ПСЖ.
«Это настоящий позор для «Борнмута». Они провели отличный сезон, и теперь все эти клубы приходят и отбирают их лучших игроков.
Это не сюрприз, это происходит постоянно, но они уже потеряли Хейсена, похоже, что потеряют Керкеза, а теперь уйдет еще и Забарный», – цитирует Брауна Football Insider.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2025, 12:16 0
Дэн Чепмен считает, что Михаилу стоит согласиться с наказанием
Футбол | 21 июня 2025, 04:15 0
Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
Другие виды | 21.06.2025, 04:25
Бокс | 20.06.2025, 08:16
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2025, 15:20
19.06.2025, 10:18 13
19.06.2025, 14:44 3
20.06.2025, 03:26 1
20.06.2025, 04:41
20.06.2025, 06:07 16
20.06.2025, 07:37 63
19.06.2025, 08:02 14