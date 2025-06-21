«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ

Бывший скаут Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Мик Браун прокомментировал предстоящий трансфер украинского защитника Борнмута Ильи Забарного во французский ПСЖ.

«Это настоящий позор для «Борнмута». Они провели отличный сезон, и теперь все эти клубы приходят и отбирают их лучших игроков.

Это не сюрприз, это происходит постоянно, но они уже потеряли Хейсена, похоже, что потеряют Керкеза, а теперь уйдет еще и Забарный», – цитирует Брауна Football Insider.