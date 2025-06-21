«Они этого не хотят». Известно, почему Борнмут согласился продать Забарного

Бывший скаут Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Мик Браун рассказал, почему Борнмут согласился продать украинского защитника Илью Забарного французскому ПСЖ:

«Он хочет перейти к «ПСЖ» и ясно дал об этом понять. Поэтому «Борнмуту» будет очень сложно продолжать отклонять предложения. Они не хотят, чтобы в клубе был недоволен игрок из-за того, что ему не дали уйти.

ПСЖ все еще ведет переговоры о возможной цене, но Борнмут примет предложение, и я ожидаю, что этот шаг будет реализован», – приводит слова Брауна Football Insider.