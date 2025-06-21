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  4. «Они этого не хотят». Известно, почему Борнмут согласился продать Забарного
Англия
21 июня 2025, 07:12 | Обновлено 21 июня 2025, 08:26
471
0

«Они этого не хотят». Известно, почему Борнмут согласился продать Забарного

Мик Браун высказался о трансфере украинского защитника

21 июня 2025, 07:12 | Обновлено 21 июня 2025, 08:26
471
0
«Они этого не хотят». Известно, почему Борнмут согласился продать Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший скаут Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Мик Браун рассказал, почему Борнмут согласился продать украинского защитника Илью Забарного французскому ПСЖ:

«Он хочет перейти к «ПСЖ» и ясно дал об этом понять. Поэтому «Борнмуту» будет очень сложно продолжать отклонять предложения. Они не хотят, чтобы в клубе был недоволен игрок из-за того, что ему не дали уйти.

ПСЖ все еще ведет переговоры о возможной цене, но Борнмут примет предложение, и я ожидаю, что этот шаг будет реализован», – приводит слова Брауна Football Insider.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Мик Браун
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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