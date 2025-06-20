Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ

20 июня 2025 года ряд французских футбольных журналистов сообщили, что украинский центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».

По информации источников, окончательная сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро.

Когда зимой 2023 года киевское «Динамо» продало Илью Забарного в «Борнмут» за 22.7 миллиона евро, в соглашении была прописана дополнительная выплата после продажи игрока в другой клуб – 20% от суммы трансфера.

Таким образом, на переходе Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ» «Динамо» заработает 12 миллионов евро, а общая сумма, заработанная на переходах Ильи, составит 34.7 миллиона.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.