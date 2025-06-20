Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Украинский защитник принесет киевлянам дополнительные 12 миллионов
20 июня 2025 года ряд французских футбольных журналистов сообщили, что украинский центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».
По информации источников, окончательная сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро.
Когда зимой 2023 года киевское «Динамо» продало Илью Забарного в «Борнмут» за 22.7 миллиона евро, в соглашении была прописана дополнительная выплата после продажи игрока в другой клуб – 20% от суммы трансфера.
Таким образом, на переходе Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ» «Динамо» заработает 12 миллионов евро, а общая сумма, заработанная на переходах Ильи, составит 34.7 миллиона.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
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Это пока виртуалньные
Это клуб который его вырастил.
Любой клуб перед покупкой игрока смотрит профаил.
Илья воспитаник Динамо. Это значит что клуб очень поднимается в глазах, а так же рекламе.
Я думаю что это только начало.
лише шкода що Суркіс їх не витратись на підсилення команди.
На відміну від дИркачів, які бажають тільки найгіршого гравцям всіх клубів, я буду дійсно радий за Іллю