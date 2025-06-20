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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 16:32 | Обновлено 20 июня 2025, 16:44
5407
48

Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ

Украинский защитник принесет киевлянам дополнительные 12 миллионов

20 июня 2025, 16:32 | Обновлено 20 июня 2025, 16:44
5407
48
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20 июня 2025 года ряд французских футбольных журналистов сообщили, что украинский центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».

По информации источников, окончательная сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 60 миллионов евро.

Когда зимой 2023 года киевское «Динамо» продало Илью Забарного в «Борнмут» за 22.7 миллиона евро, в соглашении была прописана дополнительная выплата после продажи игрока в другой клуб – 20% от суммы трансфера.

Таким образом, на переходе Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ» «Динамо» заработает 12 миллионов евро, а общая сумма, заработанная на переходах Ильи, составит 34.7 миллиона.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Руди Галетти Динамо Киев трансферы УПЛ финансы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 48
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Микола Захарченко
Дуже пристойно . Так і потрібно заробляти на своїх вихованцях . Динамо ці кошти зараз ой як потрібні .
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
отлично -  ЦЗ , вингер и замена Ванату!
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+3
Гей
Шлюхи подземные деньги чужие считают
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+3
SHN
Он ещё никуда не перешёл. 
Это пока виртуалньные
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+3
Gargantua81
12 за Забарного, да Ваната надо загнать не меньше чем за 20. Плюс если бы Суркис не дурконул капали бы ежегодно 4 раза подряд по 5 млн за Бражко. а есть еще Циганков.
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+2
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Умник
Если перейдет очень крутая незаметная вещь.
Это клуб который его вырастил.
Любой клуб перед покупкой игрока смотрит профаил.
Илья воспитаник Динамо. Это значит что клуб очень поднимается в глазах, а так же рекламе.
Я думаю что это только начало.
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+1
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Умник
Норм. 
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+1
Burevestnik
та якось воно пох...
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+1
Pavel_i_C0
Крім 20%, які прописані в контракті, ще будуть 5%, так званий платіж солідарнлсті, бо Забарний є вихованцем Динамо Київ. Коли Ярмоленко переходив в Борусію, то Десна нормально заробила на цьому 
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+1
Pavel_i_C0
Залишки східняків дуже сильно збудились від цієї новини... Як там ваш Сундуков феєрить за Наполі, а Мурзік розриває за Челсі?)))
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+1
mini.f
Деньги для клуба? Окститесь, такого никогда не было за времена Суркисов.  Это их карманные деньги, теперь Игорек может не задумываясь повышать ставки в казино Монако.... А на нужды команды есть деньги с разных там облэнерго и прочих офшоров....
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+1
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Микола Унгурян
непоганий підробіток для клубу.
лише шкода що Суркіс їх не витратись на підсилення команди.
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0
Штандартенфюрер
Настолько тупых ботов как у Дыр очки ещё нужно найти☝️ Те кто не за Дыр очку те сразу АК 228, он что один тут на сайте! Лечитесь доходяги
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-3
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Штандартенфюрер
Павлуша, тебе на таблетки с этих 5% шубкисы выделят?☝️
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-3
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AK.228
Однотипне «збуджене» Павло - лайно
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-5
Штандартенфюрер
Не плохой заработок для Casino de Monte-Carlo☝️
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-8
AK.228
Можна купити 2-х пристойних гравців … або штук 7-8 не дуже хороших ))
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-9
Показать Скрыть 7 ответов
Alexander Киев
Ось і залетять гроші на рахунок ОПЗЖ    - це огида. А те що перейде у більш топ-овий клуб - це круто   
На відміну від дИркачів, які бажають тільки найгіршого гравцям всіх клубів, я буду дійсно радий за Іллю 
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-11
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