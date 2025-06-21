Расклады в группах С и D: определены первые два участника плей-офф КЧМ

В ночь на 21 июня завершились все матчи второго тура в группах C и D клубного чемпионата мира 2025.

По итогам поединков в плей-офф досрочно вышли Бавария и Фламенго. Обе команды набрали по 6 очков в квартете C и D соответственно.

Турнирное положение в группе C: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (4), Окленд Сити (0).

Турнирное положение в группе D: Фламенго (6), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).

Кроме того, Фламенго гарантировано станет первым в группе D. В последнем туре бразильцы встретятся с потерявши шансы Лос-Анджелесом, а Челси и Эсперанс, которые потерпели поражения от Фламенго, определят второго участника плей-офф из этого квартета. В случае ничьей между лондонским и тунисским коллективами далее пройдут пенсионеры за счет лучшей разницей забитых и пропущенных (у Челси – (0), у Эсперанса – (-1)).

В 1/8 финала Фламенго встретится с командой, которая станет второй в группе С: либо с Баварией, либо с Бенфикой, либо с Бока Хуниорс.

Ситуация в квартете С несколько интереснее. Окленд Сити точно не выйдет в плей-офф, а в последнем туре новозеландцы (после поражений 0:10 от Баварии и 0:6 от Бенфики) сыграют с Бока Хуниорс. Бавария и Бенфика параллельно проведут очный поединок. Если орлы, ворота которых защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, сумеют не проиграть мюнхенцам, то выйдут вместе с ними в 1/8 финала (со второго места).

Если же Бенфика проиграет Баварии, то все будет зависит от того, с каким счетом Бока Хуниорс одолеет Окленд Сити, поскольку при равном количество очков (у команд будет по 4 пункта) вторым критерием после результата очного матча (в первом туре Бенфика и Бока сыграли 2:2) при распределении мест учитывается разница забитых и пропущенных. Прямо сейчас у Бенфики (+6), у Боки – (-1).

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Все результаты матчей группы С по окончанию двух туров:

15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0

(Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2

20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 6:0

(Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 6:0 21.06. 04:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1

Расписание матчей группы С в последнем туре

24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария Мюнхен (Германия)

24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)

Таблица группы C перед последним туром

FIFA Club World Cup Grp. C Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 2 2 0 0 12 - 1 6 2 Бенфика 2 1 1 0 8 - 2 4 3 Бока Хуниорс 2 0 1 1 3 - 4 1 4 Окленд Сити 2 0 0 2 0 - 16 0 Полная таблица

Все результаты матчей группы D по окончанию двух туров:

16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США) – 2:0

(Англия) – ФК Лос-Анджелес (США) – 2:0 17.06. 04:00. Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0

(Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0 20.06. 21:00. Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1

(Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1 21.06. 01:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1

Расписание матчей группы D в последнем туре

25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)

25.06. 04:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия)

Таблица группы D перед последним туром