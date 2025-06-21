Расклады в группах С и D: определены первые два участника плей-офф КЧМ
Бавария и Фламенего вышли в 1/8 финала, Окленд Сити и Лос-Анджелес потеряли шансы
В ночь на 21 июня завершились все матчи второго тура в группах C и D клубного чемпионата мира 2025.
По итогам поединков в плей-офф досрочно вышли Бавария и Фламенго. Обе команды набрали по 6 очков в квартете C и D соответственно.
- Турнирное положение в группе C: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (4), Окленд Сити (0).
- Турнирное положение в группе D: Фламенго (6), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).
Кроме того, Фламенго гарантировано станет первым в группе D. В последнем туре бразильцы встретятся с потерявши шансы Лос-Анджелесом, а Челси и Эсперанс, которые потерпели поражения от Фламенго, определят второго участника плей-офф из этого квартета. В случае ничьей между лондонским и тунисским коллективами далее пройдут пенсионеры за счет лучшей разницей забитых и пропущенных (у Челси – (0), у Эсперанса – (-1)).
В 1/8 финала Фламенго встретится с командой, которая станет второй в группе С: либо с Баварией, либо с Бенфикой, либо с Бока Хуниорс.
Ситуация в квартете С несколько интереснее. Окленд Сити точно не выйдет в плей-офф, а в последнем туре новозеландцы (после поражений 0:10 от Баварии и 0:6 от Бенфики) сыграют с Бока Хуниорс. Бавария и Бенфика параллельно проведут очный поединок. Если орлы, ворота которых защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, сумеют не проиграть мюнхенцам, то выйдут вместе с ними в 1/8 финала (со второго места).
Если же Бенфика проиграет Баварии, то все будет зависит от того, с каким счетом Бока Хуниорс одолеет Окленд Сити, поскольку при равном количество очков (у команд будет по 4 пункта) вторым критерием после результата очного матча (в первом туре Бенфика и Бока сыграли 2:2) при распределении мест учитывается разница забитых и пропущенных. Прямо сейчас у Бенфики (+6), у Боки – (-1).
Все результаты матчей группы С по окончанию двух туров:
- 15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0
- 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2
- 20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 6:0
- 21.06. 04:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1
Расписание матчей группы С в последнем туре
- 24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария Мюнхен (Германия)
- 24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)
Таблица группы C перед последним туром
|FIFA Club World Cup Grp. C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2
|Бенфика
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|3
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4
|Окленд Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 16
|0
Все результаты матчей группы D по окончанию двух туров:
- 16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США) – 2:0
- 17.06. 04:00. Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
- 20.06. 21:00. Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1
- 21.06. 01:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1
Расписание матчей группы D в последнем туре
- 25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)
- 25.06. 04:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия)
Таблица группы D перед последним туром
|FIFA Club World Cup Grp. D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2
|Челси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3
|Эсперанс
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4
|Лос-Анджелес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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