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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 18:10 |
176
0

Расклады в группах С и D: определены первые два участника плей-офф КЧМ

Бавария и Фламенего вышли в 1/8 финала, Окленд Сити и Лос-Анджелес потеряли шансы

21 июня 2025, 18:10 |
176
0
Расклады в группах С и D: определены первые два участника плей-офф КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 21 июня завершились все матчи второго тура в группах C и D клубного чемпионата мира 2025.

По итогам поединков в плей-офф досрочно вышли Бавария и Фламенго. Обе команды набрали по 6 очков в квартете C и D соответственно.

  • Турнирное положение в группе C: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (4), Окленд Сити (0).
  • Турнирное положение в группе D: Фламенго (6), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).

Кроме того, Фламенго гарантировано станет первым в группе D. В последнем туре бразильцы встретятся с потерявши шансы Лос-Анджелесом, а Челси и Эсперанс, которые потерпели поражения от Фламенго, определят второго участника плей-офф из этого квартета. В случае ничьей между лондонским и тунисским коллективами далее пройдут пенсионеры за счет лучшей разницей забитых и пропущенных (у Челси – (0), у Эсперанса – (-1)).

В 1/8 финала Фламенго встретится с командой, которая станет второй в группе С: либо с Баварией, либо с Бенфикой, либо с Бока Хуниорс.

Ситуация в квартете С несколько интереснее. Окленд Сити точно не выйдет в плей-офф, а в последнем туре новозеландцы (после поражений 0:10 от Баварии и 0:6 от Бенфики) сыграют с Бока Хуниорс. Бавария и Бенфика параллельно проведут очный поединок. Если орлы, ворота которых защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, сумеют не проиграть мюнхенцам, то выйдут вместе с ними в 1/8 финала (со второго места).

Если же Бенфика проиграет Баварии, то все будет зависит от того, с каким счетом Бока Хуниорс одолеет Окленд Сити, поскольку при равном количество очков (у команд будет по 4 пункта) вторым критерием после результата очного матча (в первом туре Бенфика и Бока сыграли 2:2) при распределении мест учитывается разница забитых и пропущенных. Прямо сейчас у Бенфики (+6), у Боки – (-1).

Все результаты матчей группы С по окончанию двух туров:

  • 15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0
  • 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2
  • 20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 6:0
  • 21.06. 04:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1

Расписание матчей группы С в последнем туре

  • 24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария Мюнхен (Германия)
  • 24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)

Таблица группы C перед последним туром

FIFA Club World Cup Grp. C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 2 2 0 0 12 - 1 6
2 Бенфика 2 1 1 0 8 - 2 4
3 Бока Хуниорс 2 0 1 1 3 - 4 1
4 Окленд Сити 2 0 0 2 0 - 16 0
Полная таблица

Все результаты матчей группы D по окончанию двух туров:

  • 16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США) – 2:0
  • 17.06. 04:00. Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
  • 20.06. 21:00. Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1
  • 21.06. 01:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1

Расписание матчей группы D в последнем туре

  • 25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)
  • 25.06. 04:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия)

Таблица группы D перед последним туром

FIFA Club World Cup Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 2 2 0 0 5 - 1 6
2 Челси 2 1 0 1 3 - 3 3
3 Эсперанс 2 1 0 1 1 - 2 3
4 Лос-Анджелес 2 0 0 2 0 - 3 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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