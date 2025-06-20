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Евро U19
Норвегия U19
20.06.2025 20:00 – FT 1 : 2
Германия U19
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20 июня 2025, 22:23 | Обновлено 20 июня 2025, 22:27
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Итоговые таблицы. Неудача Англии, определены полуфиналисты Евро U-19

В полуфиналах сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – Германия

20 июня 2025, 22:23 | Обновлено 20 июня 2025, 22:27
121
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Итоговые таблицы. Неудача Англии, определены полуфиналисты Евро U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19. Завершился групповой раунд и определены полуфиналисты.

В матчах 3-го тура Нидерланды обыграли Англию (4:2), а Германия нанесла поражение Норвегии (2:1).

Турнирное положение: Нидерланды (9 очков), Германия (4), Англия (2), Норвегия (1). Юниоры из Нидерландов и Германии получили путевки в плей-офф.

Ранее из другой группы в полуфинал вышли Испания (9 очков) и Румыния (6), а Дания (3) и Черногория (0) завершили борьбу.

В полуфиналах 23 июня сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – Германия.

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа B, 3-й тур, 20 июня

20:00. Нидерланды U-19 – Англия U-19 – 4:2

Голы: Смит, 22, Редмонд 35, 69, Веннегор оф Хесселинк, 42 – Уитли, 52, Дерри, 90+3

20:00. Норвегия U‑19 – Германия U‑19 – 1:2

Голы: Гранос, 72 – Уэдраого, 85, Эль-Мала, 90+1

Итоговые таблицы

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Германия U19).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Assane Ouedraogo (Германия U19).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Sondre Milian Granaas (Норвегия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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