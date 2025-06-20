Итоговые таблицы. Неудача Англии, определены полуфиналисты Евро U-19
В полуфиналах сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – Германия
В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19. Завершился групповой раунд и определены полуфиналисты.
В матчах 3-го тура Нидерланды обыграли Англию (4:2), а Германия нанесла поражение Норвегии (2:1).
Турнирное положение: Нидерланды (9 очков), Германия (4), Англия (2), Норвегия (1). Юниоры из Нидерландов и Германии получили путевки в плей-офф.
Ранее из другой группы в полуфинал вышли Испания (9 очков) и Румыния (6), а Дания (3) и Черногория (0) завершили борьбу.
В полуфиналах 23 июня сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – Германия.
Чемпионат Европы-2025 U‑19
Группа B, 3-й тур, 20 июня
20:00. Нидерланды U-19 – Англия U-19 – 4:2
Голы: Смит, 22, Редмонд 35, 69, Веннегор оф Хесселинк, 42 – Уитли, 52, Дерри, 90+3
20:00. Норвегия U‑19 – Германия U‑19 – 1:2
Голы: Гранос, 72 – Уэдраого, 85, Эль-Мала, 90+1
Итоговые таблицы
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джонни Нельсон – о бое на Уэмбли
«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов