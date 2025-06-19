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Евро U19
Черногория U19
19.06.2025 20:00 – FT 0 : 5
Испания U19
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19 июня 2025, 22:34 | Обновлено 19 июня 2025, 22:58
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Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19

В плей-офф вышли Нидерланды, Испания и Румыния

19 июня 2025, 22:34 | Обновлено 19 июня 2025, 22:58
353
0
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

​В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

В 3-м туре Румынию U-19 переиграл Данию U-19 (3:0), а Испания U-19 разгромила Черногорию U-19 (5:0).

В плей-офф вышли Испания (9 очков) и Румыния (6), а Дания (3) и Черногория (0) покидают турнир.

В полуфиналах сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – представитель группы B (Англия, Германия или Норвегия).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 3-й тур, 19 июня

20:00. Дания U‑19 – Румыния U-19 – 0:3

Голи: Гутя, 34, Барбу, 58, Вермешан, 77,

20:00. Черногория U-19 – Испания U‑19 – 0:5

Голи: Жуньент, 14, 28, 65, Виргили, 16, Уэстамендия, 35

​Турнирная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
35’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
28’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
16’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
14’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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