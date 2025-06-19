Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19

​В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.

В 3-м туре Румынию U-19 переиграл Данию U-19 (3:0), а Испания U-19 разгромила Черногорию U-19 (5:0).

В плей-офф вышли Испания (9 очков) и Румыния (6), а Дания (3) и Черногория (0) покидают турнир.

В полуфиналах сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – представитель группы B (Англия, Германия или Норвегия).

Чемпионат Европы-2025 U‑19

Группа A, 3-й тур, 19 июня

20:00. Дания U‑19 – Румыния U-19 – 0:3

Голи: Гутя, 34, Барбу, 58, Вермешан, 77,

20:00. Черногория U-19 – Испания U‑19 – 0:5

Голи: Жуньент, 14, 28, 65, Виргили, 16, Уэстамендия, 35

​Турнирная таблица