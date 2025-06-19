Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
В плей-офф вышли Нидерланды, Испания и Румыния
В Румынии продолжается чемпионат Европы 2025 среди юношей U-19.
В 3-м туре Румынию U-19 переиграл Данию U-19 (3:0), а Испания U-19 разгромила Черногорию U-19 (5:0).
В плей-офф вышли Испания (9 очков) и Румыния (6), а Дания (3) и Черногория (0) покидают турнир.
В полуфиналах сыграют: Нидерланды – Румыния, Испания – представитель группы B (Англия, Германия или Норвегия).
Чемпионат Европы-2025 U‑19
Группа A, 3-й тур, 19 июня
20:00. Дания U‑19 – Румыния U-19 – 0:3
Голи: Гутя, 34, Барбу, 58, Вермешан, 77,
20:00. Черногория U-19 – Испания U‑19 – 0:5
Голи: Жуньент, 14, 28, 65, Виргили, 16, Уэстамендия, 35
Турнирная таблица
События матча
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