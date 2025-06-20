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Украина. Первая лига
20 июня 2025, 21:09 | Обновлено 20 июня 2025, 21:10
463
0

«Ну посмотрим, что получится». Реакция фанов на приход Шищенко в Буковину

Сергей Шищенко стал главным тренером «Буковины»

20 июня 2025, 21:09 | Обновлено 20 июня 2025, 21:10
463
0
«Ну посмотрим, что получится». Реакция фанов на приход Шищенко в Буковину
ФК Буковина

Футбольный клуб «Буковина» (Черновцы) официально представил нового главного тренера. Работать с командой будет 49-летний украинский специалист Сергей Шищенко. Стороны подписали контракт сроком на два года.

Прошлый сезон Шищенко провел в «Оболони». Он принял команду, когда та шла на последнее месте. Шищенко смог спасти «Оболонь» от вылета, финишировав на 11 месте.

«Буковина» завершила сезон на седьмом месте чемпионской группы Первой лиги. Также команда впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка Украины.

Шищенко уже был тренером «Буковины». Он принял команду перед стартом сезона 2016/17. Но затем ушел тренировать «Шахтер» U-19.

Болельщики «Буковины» в целом позитивно приняли новость о назначении нового главного тренера. Но некоторые не могут забыть ему уход из команды.

Бука Кука: Наконец-то тренер!!!

Yra Yra: Добро пожаловать в команду! Вперед Буковина к победе!

vadimaleex: Почему не топ тренера? то есть Маркевича или таких как он..или денег жалко на з/п..если задача выход в Премьер-лигу то и тренера надо брать серьезно,мда..ну посмотрим что из этого получится.

ДХ5 Клео: Так он уже один раз от нас сбежал! Ждём второго раза?

Yevhenii Kovalchuk: Уйти из Оболони в Буковину........

Green White: Дуже неочікуваний варіант.

Петро: Буковина нацелилась на УПЛ)

Ярослав: Нормально так, считаю хорошим усилением Буковины.

Олексій Приходько: Это интересно. Первая лига в этом году будет одной из самых сложных. Не факт, что бывшие представители УПЛ поднимутся хотя бы в переходные матчи.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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