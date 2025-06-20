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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 18:20 |
868
0

Атлетико не выйдет в плей-офф? КЧМ: расклады группы B перед последним туром

После двух туров лидером квартета является бразильский Ботафого с шестью очками

20 июня 2025, 18:20 |
868
0
Атлетико не выйдет в плей-офф? КЧМ: расклады группы B перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 июня состоялись матчи второго тура группы B клубного чемпионата мира 2025.

Мадридский Атлетико благодаря дублю Пабло Барриоса переиграл американский Сиэтл Саундерс 3:1, а победитель Лиги чемпионов ПСЖ потерпел поражение от Ботафого – 0:1. Единственный мяч оформил Игорь Жезус.

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После двух туров ситуация в квартете В следующая: Ботафого (6), ПСЖ (3), Атлетико (3), Сиэтл Саундерс (3). В последнем туре парижане встретятся с Сиэтлом, матрасники проведут поединок с обладателями трофея Кубка Либертадорес.

Формально, Сиэтл все еще сохраняет шансы пройти дальше, но фактически борьба за плей-офф будет между тремя командами. Наибольшие шансы имеет Ботафого. Но не только благодаря двум своим победам, но и минусовой разнице забитых и пропущенных у Атлетико, который в первом туре разгромно уступил ПСЖ 0:4.

Наиболее интересный расклад: победа Атлетико над Ботафого и виктория ПСЖ над Сиэтлом. Тогда у трех коллективов будет по 6 очков. Критерий распределения мест: разница забитых и пропущенных мячей в очных матчах только между тремя командами. То есть результаты против Сиэтла учитываться не будут.

Текущая ситуация по разнице забитых и пропущенных мячей такова: ПСЖ (+3), Ботафого (+1), Атлетико (-4). ПСЖ точно выйдет в плей-офф, если обыграет Сиэтл. А вот Атлетико нужно побеждать Ботафого с разницей в три (!) мяча или больше. В противном случае, столичный гранд Испании покинет КЧМ.

Все результаты матчей группы А по окончанию двух туров:

  • 15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0
  • 16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1
  • 20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания) – 1:3
  • 20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1

Расписание матчей группы В в последнем туре

  • 23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия)
  • 23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция)

Таблица группы В перед последним туром

FIFA Club World Cup Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ботафого 2 2 0 0 3 - 1 6
2 ПСЖ 2 1 0 1 4 - 1 3
3 Атлетико Мадрид 2 1 0 1 3 - 5 3
4 Сиэтл Саундерс 2 0 0 2 2 - 5 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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