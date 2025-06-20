Атлетико не выйдет в плей-офф? КЧМ: расклады группы B перед последним туром
После двух туров лидером квартета является бразильский Ботафого с шестью очками
В ночь на 20 июня состоялись матчи второго тура группы B клубного чемпионата мира 2025.
Мадридский Атлетико благодаря дублю Пабло Барриоса переиграл американский Сиэтл Саундерс 3:1, а победитель Лиги чемпионов ПСЖ потерпел поражение от Ботафого – 0:1. Единственный мяч оформил Игорь Жезус.
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После двух туров ситуация в квартете В следующая: Ботафого (6), ПСЖ (3), Атлетико (3), Сиэтл Саундерс (3). В последнем туре парижане встретятся с Сиэтлом, матрасники проведут поединок с обладателями трофея Кубка Либертадорес.
Формально, Сиэтл все еще сохраняет шансы пройти дальше, но фактически борьба за плей-офф будет между тремя командами. Наибольшие шансы имеет Ботафого. Но не только благодаря двум своим победам, но и минусовой разнице забитых и пропущенных у Атлетико, который в первом туре разгромно уступил ПСЖ 0:4.
Наиболее интересный расклад: победа Атлетико над Ботафого и виктория ПСЖ над Сиэтлом. Тогда у трех коллективов будет по 6 очков. Критерий распределения мест: разница забитых и пропущенных мячей в очных матчах только между тремя командами. То есть результаты против Сиэтла учитываться не будут.
Текущая ситуация по разнице забитых и пропущенных мячей такова: ПСЖ (+3), Ботафого (+1), Атлетико (-4). ПСЖ точно выйдет в плей-офф, если обыграет Сиэтл. А вот Атлетико нужно побеждать Ботафого с разницей в три (!) мяча или больше. В противном случае, столичный гранд Испании покинет КЧМ.
Все результаты матчей группы А по окончанию двух туров:
- 15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0
- 16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1
- 20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания) – 1:3
- 20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1
Расписание матчей группы В в последнем туре
- 23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия)
- 23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция)
Таблица группы В перед последним туром
|FIFA Club World Cup Grp. B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ботафого
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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