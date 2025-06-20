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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 10:38 | Обновлено 20 июня 2025, 10:41
363
0

Тренер Порту объяснил, почему его команда проиграла в матче с Интер Майами

Мартин Ансельми нашел ошибку в тактике

20 июня 2025, 10:38 | Обновлено 20 июня 2025, 10:41
363
0
Тренер Порту объяснил, почему его команда проиграла в матче с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Ансельми

Главный тренер «Порту» Мартин Ансельми подвел итоги второго матча на клубном чемпионате мира, в котором его подопечные уступили американскому клубу «Интер» Майами (1:2).

«В первом тайме, из-за расположения Сеговии, нам было трудно его опекать. Мы решили поручить это Мартину Фернандесу. Мы завершили первый тайм, смогли что-то скорректировать, поставили Мору рядом с Бускетсом. Но у нас оставался лишний игрок в последней линии, и на это мы не успели среагировать. А когда сделали это, было уже поздно. Нам хватало настроения для борьбы в единоборствах, но тактически мы должны были внести изменения раньше.

Матч был проигран из-за деталей? Нет, не думаю. Тактически мы не были теми, кем должны были быть. Мы пытались решить ситуацию с Сеговией. «Интер» Майами - хорошая команда, они не дали нам вернуть мяч, и во втором тайме уже было поздно. Надо было действовать раньше. Интенсивности в единоборствах нам хватало», – сказал Ансельми.

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клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Порту Мартин Ансельми
Андрей Витренко Источник: A Bola
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