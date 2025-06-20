Тренер Порту объяснил, почему его команда проиграла в матче с Интер Майами

Главный тренер «Порту» Мартин Ансельми подвел итоги второго матча на клубном чемпионате мира, в котором его подопечные уступили американскому клубу «Интер» Майами (1:2).

«В первом тайме, из-за расположения Сеговии, нам было трудно его опекать. Мы решили поручить это Мартину Фернандесу. Мы завершили первый тайм, смогли что-то скорректировать, поставили Мору рядом с Бускетсом. Но у нас оставался лишний игрок в последней линии, и на это мы не успели среагировать. А когда сделали это, было уже поздно. Нам хватало настроения для борьбы в единоборствах, но тактически мы должны были внести изменения раньше.

Матч был проигран из-за деталей? Нет, не думаю. Тактически мы не были теми, кем должны были быть. Мы пытались решить ситуацию с Сеговией. «Интер» Майами - хорошая команда, они не дали нам вернуть мяч, и во втором тайме уже было поздно. Надо было действовать раньше. Интенсивности в единоборствах нам хватало», – сказал Ансельми.