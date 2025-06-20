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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 10:14 |
529
1

«Я счастлив». Месси отреагировал на камбэк Интер Майами с Порту на КЧМ

Аргентинец пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира

20 июня 2025, 10:14 |
529
1
«Я счастлив». Месси отреагировал на камбэк Интер Майами с Порту на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси поделился эмоциями после победы своей команды над «Порту» (2:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

«Честно говоря, я очень счастлив. Команда приложила огромные усилия, мы очень хорошо поработали. Не только в обороне, но и в первом тайме и во втором голе мы очень хорошо контролировали мяч.

И я очень счастлив, потому что после первого матча против «Аль-Ахли» (0:0) у нас осталось горькое чувство, потому что мы считали, что могли выиграть. Но это очень важная победа для нас, и мы должны ею наслаждаться», – заявил Месси.

На нашем сайте доступен обзор матча Интер Майами – Порту, где Месси отметился невероятным голом.

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Лионель Месси Интер Майами Порту клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: MLS
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Victor673256ua
Дуже класний гол Мессі поклав. та і важливість аргентинця для команди важко переоцінити
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