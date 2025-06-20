«Я счастлив». Месси отреагировал на камбэк Интер Майами с Порту на КЧМ

Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси поделился эмоциями после победы своей команды над «Порту» (2:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.

«Честно говоря, я очень счастлив. Команда приложила огромные усилия, мы очень хорошо поработали. Не только в обороне, но и в первом тайме и во втором голе мы очень хорошо контролировали мяч.

И я очень счастлив, потому что после первого матча против «Аль-Ахли» (0:0) у нас осталось горькое чувство, потому что мы считали, что могли выиграть. Но это очень важная победа для нас, и мы должны ею наслаждаться», – заявил Месси.

На нашем сайте доступен обзор матча Интер Майами – Порту, где Месси отметился невероятным голом.