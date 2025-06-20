Челси может подписать с Мудриком новый контракт на время дисквалификации
Это один из вариантов, который может быть принят в лондонском клубе
Лондонский «Челси» может предложить украинскому вингеру Михаилу Мудрику подписать новый контракт на время возможной дисквалификации за употребление запрещённого препарата.
Об этом рассказал глава отдела трудового и спортивного права в фирме Leathes Prior Дэн Чепмен в интервью The Athletic.
По словам юриста, лондонский клуб может, несмотря на вероятную дисквалификацию Мудрика, решить оставить его, учитывая возраст, потенциал и оставшийся срок действия контракта игрока.
В таком случае «Челси», вероятно, пересмотрит соглашение с украинцем и назначит ему значительно меньшую зарплату на период отстранения от футбола. Однако у Михаила будет право решать, подписывать ли новый контракт на ухудшенных для него условиях.
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