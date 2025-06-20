Челси может подписать с Мудриком новый контракт на время дисквалификации

Лондонский «Челси» может предложить украинскому вингеру Михаилу Мудрику подписать новый контракт на время возможной дисквалификации за употребление запрещённого препарата.

Об этом рассказал глава отдела трудового и спортивного права в фирме Leathes Prior Дэн Чепмен в интервью The Athletic.

По словам юриста, лондонский клуб может, несмотря на вероятную дисквалификацию Мудрика, решить оставить его, учитывая возраст, потенциал и оставшийся срок действия контракта игрока.

В таком случае «Челси», вероятно, пересмотрит соглашение с украинцем и назначит ему значительно меньшую зарплату на период отстранения от футбола. Однако у Михаила будет право решать, подписывать ли новый контракт на ухудшенных для него условиях.