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Англия
20 июня 2025, 01:45 | Обновлено 20 июня 2025, 01:49
335
0

Челси может подписать с Мудриком новый контракт на время дисквалификации

Это один из вариантов, который может быть принят в лондонском клубе

20 июня 2025, 01:45 | Обновлено 20 июня 2025, 01:49
335
0
Челси может подписать с Мудриком новый контракт на время дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» может предложить украинскому вингеру Михаилу Мудрику подписать новый контракт на время возможной дисквалификации за употребление запрещённого препарата.

Об этом рассказал глава отдела трудового и спортивного права в фирме Leathes Prior Дэн Чепмен в интервью The Athletic.

По словам юриста, лондонский клуб может, несмотря на вероятную дисквалификацию Мудрика, решить оставить его, учитывая возраст, потенциал и оставшийся срок действия контракта игрока.

В таком случае «Челси», вероятно, пересмотрит соглашение с украинцем и назначит ему значительно меньшую зарплату на период отстранения от футбола. Однако у Михаила будет право решать, подписывать ли новый контракт на ухудшенных для него условиях.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига Челси допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу продление контракта
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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