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  4. Главный тренер Челси отреагировал на обвинения в адрес Мудрика
Англия
19 июня 2025, 20:41 |
2191
0

Главный тренер Челси отреагировал на обвинения в адрес Мудрика

Энцо Мареска еще не общался с украинцем

19 июня 2025, 20:41 |
2191
0
Главный тренер Челси отреагировал на обвинения в адрес Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска отреагировал на официальные обвинения Футбольной ассоциации Англии в адрес украинского вингера Михаила Мудрика по делу о допинге:

«Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли финал Лиги Конференций. С тех пор мы с ним не разговаривали. Поэтому мне нечего добавить, я не располагаю информацией. Я не видел новостей, но мне о них сообщили, но больше ничего добавить не могу, потому что у меня нет дополнительной информации.

Последний раз, когда я с ним разговаривал, казалось, что он хорошо себя чувствует, я не видел, чтобы он волновался. С тех пор я с ним не разговаривал, поэтому не знаю, как он сейчас, но мы точно свяжемся с ним».

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допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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