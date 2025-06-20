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  4. ФОТО. Кто, если не он? Назвал лучший игрок матча КЧМ Интер Майами – Порту
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 01:05 |
157
0

ФОТО. Кто, если не он? Назвал лучший игрок матча КЧМ Интер Майами – Порту

Лионель Месси красивым голом со штрафного принес цаплям победу со счетом 2:1

20 июня 2025, 01:05 |
157
0
ФОТО. Кто, если не он? Назвал лучший игрок матча КЧМ Интер Майами – Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

19 июня состоялся матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Порту.

Поединок прошел на стадионе Мерседес Бенц в Атланте. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу американского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в ФИФА назвали лучшего игрока матча. Им стал легендарный Лионель Месси, который забил победный гол для цаплей, красиво положив мяч в ворота соперников со штрафного удара.

Статистический портал WhoScored поставил Лео наивысший балл среди всех игроков поединка – 8.3.

ФОТО. Кто, если не он? Назвал лучший игрок матча КЧМ Интер Майами – Порту

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Оценки WhoScored за матч Интер Майами – Порту (2:1)

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фото лучший игрок WhoScored оценки Лионель Месси Интер Майами Порту клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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