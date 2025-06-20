19 июня состоялся матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Порту.

Поединок прошел на стадионе Мерседес Бенц в Атланте. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу американского клуба.

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После завершения встречи в ФИФА назвали лучшего игрока матча. Им стал легендарный Лионель Месси, который забил победный гол для цаплей, красиво положив мяч в ворота соперников со штрафного удара.

Статистический портал WhoScored поставил Лео наивысший балл среди всех игроков поединка – 8.3.

ФОТО. Кто, если не он? Назвал лучший игрок матча КЧМ Интер Майами – Порту

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Оценки WhoScored за матч Интер Майами – Порту (2:1)