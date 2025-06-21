Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, агент Лунина Жорже Мендеш сообщил, что украинец получил предложения от «Челси», «Астон Виллы» и «Монако», за который играет представитель рф Головин. Однако ни одно предложение не превышает 14 миллионов евро, что неприемлемо для «Реала», который хочет минимум 20 млн.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».