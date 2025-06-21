Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Украинцем заинтересовался «Монако»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.
По информации испанских СМИ, агент Лунина Жорже Мендеш сообщил, что украинец получил предложения от «Челси», «Астон Виллы» и «Монако», за который играет представитель рф Головин. Однако ни одно предложение не превышает 14 миллионов евро, что неприемлемо для «Реала», который хочет минимум 20 млн.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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