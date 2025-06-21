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Испания
21 июня 2025, 22:23 | Обновлено 21 июня 2025, 22:30
2005
1

Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил

Украинцем заинтересовался «Монако»

21 июня 2025, 22:23 | Обновлено 21 июня 2025, 22:30
2005
1
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, агент Лунина Жорже Мендеш сообщил, что украинец получил предложения от «Челси», «Астон Виллы» и «Монако», за который играет представитель рф Головин. Однако ни одно предложение не превышает 14 миллионов евро, что неприемлемо для «Реала», который хочет минимум 20 млн.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Жорже Мендеш Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Челси Астон Вилла Монако
Дмитрий Олейник Источник
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Saar
Крутий голкіпер -крута ціна, 14 лямів  
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