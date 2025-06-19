Звезда Челси хочет поговорить с Мудриком. Все из-за плохих новостей

Лондонский «Челси» официально объявил, что с нового сезона английский полузащитник Коул Палмер будет играть под 10-м номером. Ранее «десятка» принадлежала украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который сейчас отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

Коул Палмер впервые прокомментировал ситуацию, что «десятка» Михаила перешла к нему.

«Я еще не разговаривал с Мишей, но сделаю это, когда придет подходящее время. Сейчас я не имею права вмешиваться в его дела. Я с ним обязательно поговорю», – сказал Палмер.

Ранее появилась информация, что проба В у Мудрика дала положительный результат.