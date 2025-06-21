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  4. Хаби Алонсо обратился к Пересу с требованием. Ему необходим этот трансфер
Испания
21 июня 2025, 02:31 |
111
0

Хаби Алонсо обратился к Пересу с требованием. Ему необходим этот трансфер

Алонсо попросит о трансфере полузащитника

21 июня 2025, 02:31 |
111
0
Хаби Алонсо обратился к Пересу с требованием. Ему необходим этот трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к руководству «Реала» с требованием.

По информации испанских СМИ, испанский тренер попросил Флорентино Переса купить еще одного полузащитника. Хаби Алонсо хочет видеть в клубе хавбека с отличным видением поля, который способен начинать атаки «королевского клуба».

Перес скептически отнесся к желанию Алонсо, ведь считает, что в клубе и так много полузащитников.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

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Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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