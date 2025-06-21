Хаби Алонсо обратился к Пересу с требованием. Ему необходим этот трансфер

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к руководству «Реала» с требованием.

По информации испанских СМИ, испанский тренер попросил Флорентино Переса купить еще одного полузащитника. Хаби Алонсо хочет видеть в клубе хавбека с отличным видением поля, который способен начинать атаки «королевского клуба».

Перес скептически отнесся к желанию Алонсо, ведь считает, что в клубе и так много полузащитников.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».