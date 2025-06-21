Хаби Алонсо обратился к Пересу с требованием. Ему необходим этот трансфер
Алонсо попросит о трансфере полузащитника
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к руководству «Реала» с требованием.
По информации испанских СМИ, испанский тренер попросил Флорентино Переса купить еще одного полузащитника. Хаби Алонсо хочет видеть в клубе хавбека с отличным видением поля, который способен начинать атаки «королевского клуба».
Перес скептически отнесся к желанию Алонсо, ведь считает, что в клубе и так много полузащитников.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник принесет киевлянам дополнительные 12 миллионов
Пропустив в первом тайме, бразильцы забили три гола во втором