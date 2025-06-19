Забивал Краковскому и Дзоффу: в память о Бернаре Лякомбе

Невеселая весть из Франции, где в 72-летнем возрасте ушел из жизни легендарный бомбардир Бернар Лякомб, погрузила в воспоминания о футбольных 1980-х. Тогдашняя сборная Франции не представляла собой машину вроде команды 1998–2000 гг. или 2018 г. Франция 1980-х – это футбольная романтика (переодетые бразильцы, самая романтичная команда на моей памяти!), где царила изобретательная полузащита, за игрой которой было наблюдать – одно эстетическое удовольствие. Бернар Лякомб в той команде был немного старше Мишеля Платини, Доминика Рошто или Жана Тиганы и не был в топ-листе любимцев нейтральной иностранной публики. Почему? Дело в том, что бомбардирские рекорды Бернар побивал в национальном чемпионате, который тогда не был уж очень раскрученным: в целом, исторически является вторым бомбардиром французского чемпионата, и первым среди, собственно, французов.

Большинство европейских болельщиков имело возможность смотреть игру Лякомба в клубах только во время еврокубков. Имели такую возможность и мы, ведь для «Днепра» принципиальным зарубежным соперником в 1980-е стал «Бордо». И Лякомб (после довольно успешной карьеры в «Лионе» в конце 1970-х пополнил ряды бордоского клуба) в четвертьфинальной кубкочемпионской битве с нашим клубом в Бордо открыл счет в самом дебюте встречи (примечательно, что на обложке программки того матча фотография «Днепра» сделана на фоне снега!).

Приняв мяч на правую ногу, нападающий оторвался от центральных защитников днепрян и, несмотря на падение, переложил мяч на левую и точно пробил в ворота. Как по мне, этот гол как нельзя лучше характеризует нападательный характер Лякомба: не выпрашивать пенальти после падения в штрафной площадке (а, несмотря на наши симпатии к «Днепру», следует признать, что форварда защитники таки зацепили), а идти до конца в погоне за своим шансом. Впрочем, через 10 минут Лякомб продемонстрировал, что и пенальти может заработать: Сергей Пучков не удержал грозного нападающего и вынужден был фолить в штрафной (имел основания наш защитник, как выяснилось, ведь удар с пенальти в исполнении Дитера Мюллера голкипер «Днепра» Сергей Краковский отразил).

Тот «Бордо» действительно был мощной командой, однако на евроарене в то время дважды останавливался на полуфинальной стадии еврокубков и не познал вкуса евроуспеха. Это было компенсировано успехами на внутренней арене: два чемпионства и два национальных кубка в середине 1980-х. Кстати, в первом полуфинальном матче Кубка чемпионов в сезоне-1984/85 «Бордо» – «Ювентус» в конце встречи имел место показательный эпизод, связанный с Лякомбом. На 83-й минуте, ведя 2:0, бордосцы пытались забить еще, а не тянули время. И Лякомб в одном из эпизодов перекинулся бранными словами с «ювентино» Лучано Фаверо, мешавшим быстро ввести мяч в игру. За это оба спорщика были предупреждены. Представьте: вести 2:0 в полуфинале с «Юве» и торопиться забить еще!

Правда, впоследствии стало понятно, что «Бордо» в целом и Лякомб в частности были правы, ведь в Турине подопечные Джованни Трапаттони забили три безответных гола в ворота французского клуба и вышли в финал.

Лучший матч Лякомба за сборную – товарищеская игра на выезде против сборной США в 1979 г. «Трехцветные» тогда разбили в щепки оборону штатников. Нападающий оформил хет-трик уже к 37-й минуте: сначала неотразимо пробил левой, использовав ошибку цетрдефа, а в дальнейшем был юрок и сноровист на добивании, дважды направляя мяч в сетку правой ногой, оказываясь в нужном месте в нужное время. На мундиале-78 мне запомнился гол Лякомба итальянцам: на 1-й же минуте матча подача Дидье Сикса с левого фланга, и мощный удар головой Бернара – без шансов для Дино Дзоффа. Француз, в конце концов, был удостоен приза от компании Seiko – золотых часов стоимостью 2000 долларов США за самый быстрый гол: 38-я секунда!

Может, и парадокс, но, имея медали мирового (бронзовую за 4-е место в 1982 г.) и европейского (золотую за триумф на домашнем Euro-84) чемпионатов, по большому счету, Лякомб не может занести те турниры в свой актив. Не получилось у него отличиться голами на них. На мундиале-82 в начале 3-й для себя игры – против Австрии – Бернар получил травму, и уже на 15-й минуте вместо него вышел Доминик Рошто. Больше на том турнире центрфорвард не сыграл.

Да, на Euro-84 Лякомб промолчал как голеадор. Однако обращу внимание на эпизод, о котором мало кто говорил. Многие помнят штрафной в исполнении Мишеля Платини и первый гол французов в том финале из-за ошибки испанского кипера Луиса Арконады. Однако почему-то никто не учитывает то, что опасный штрафной заработал истинный трудяга Лякомб. Защитник испанцев Сальва не смог без нарушения справиться с надоедливым форвардом, и судья из тогдашней Чехословакии Войцех Христов назначил штрафной, который, в конце концов, во многом и обусловил победу французов.

leprogres.fr. Бернар Лякомб (с мячом)

Ближайшим другом Лякомба из той команды был одноклубник из «Бордо» Ален Жиресс. В течение 10 лет их селили в одной комнате в гостиницах.

Жиресс, услышав новость о смерти давнего товарища, не скрывал отчаяния: «Я бы сказал, что это больше, чем грусть, это – часть меня. Бернар – это больше, чем просто товарищ по команде, друг на спортивном и семейном уровне, он был всем, мы всегда поддерживали связь. У нас было родство во всем, о чем мы могли думать и что представлять. Если говорить о Лякомба-игроке, то у меня с ним были особые отношения, общая приверженность к игре. С таким нападающим, как Бернар, все было просто: он понимал футбол, и мы разговаривали на одном языке. Он был настоящим, страстным и всегда делился своей страстью. Он был нападающим, который думал о других, нисколько не эгоистичным. Сейчас мы редко такое видим. Несмотря на все, он забивал гол за голом. Прекрасный, техничный, альтруистичный и точный игрок. Трудно сравнивать его с игроками современности. Бернар был таким нападающим, который заставлял других играть. Играть с ним было настоящим удовольствием!».

А Мишель Платини назвал Лякомба ни много, ни мало «памятником французскому футболу». Можно ли Лякомба назвать системообразующим игроком команды Мишеля Идальго в 1980-е? Отвечу так: в той команде систему творили все. Британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон полагает, что задача Мишеля Идальго заключалась в том, чтобы найти надлежащий баланс между творчеством (а рядовой футбольный фанат ценил, прежде всего, его!) и структурой. И Лякомб был одним из таких игроков, кто помогал в поиске такого баланса. Альтруистичный форвард - что может быть лучше для этой задачи! Светлая память чемпиону!

Алексей РЫЖКОВ