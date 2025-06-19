Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женский футбольный чемпионат Украины. Будет новый формат и новая лига
Другие новости
19 июня 2025, 17:39 | Обновлено 19 июня 2025, 17:47
389
0

Женский футбольный чемпионат Украины. Будет новый формат и новая лига

В сезоне 2025/26 будет играть 10 команд, а в 2026/27 – Элит-лига с 8 клубами

19 июня 2025, 17:39 | Обновлено 19 июня 2025, 17:47
389
0
Женский футбольный чемпионат Украины. Будет новый формат и новая лига
УАФ

В Доме футбола состоялось рабочее заседание Отдела женского и девичьего футбола УАФ с руководителями и главными тренерами Высшей лиги.

Перед началом заседания глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко поблагодарила все клубы за участие в проведении и завершении очередного, непростого игрового сезона, который проходил в сложных условиях военного времени, но при этом по-спортивному держал в напряжении до последнего тура, подарив множество ярких голов, побед и положительных эмоций.

В повестке дня рассматривались итоги игрового сезона 2024/25, а также были представлены планы по проведению чемпионата Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги на ближайшие сезоны.

Новый сезон в Высшей лиге пройдет по несколько измененному формату. В чемпионате примут участие 10 коллективов. Не обошлось без кадровых изменений – лига потеряла еще одного участника. На этот раз к списку выбывших, для которых женская команда стала обузой, присоединилась киевская «Оболонь».

Таким образом, был пересмотрен формат проведения соревнований в высшем дивизионе. Игровой сезон 2025/26 команды начнут с матчей в два круга по стандартной схеме дома – в гостях (18 туров). После первого этапа будут сформированы две подгруппы по 5 команд, которые также проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, тогда как в «группе за выживание» развернется напряженная борьба за сохранение места в элите – только три команды останутся, еще две будут вынуждены покинуть лигу.

В итоге каждую команду ждет по 26 матчей на самом высоком уровне. Также клубы договорились, что начиная с нового сезона, календарь матчей будет формироваться на основе базовых дат, а окончательная дата и время проведения игры будут определяться принимающим клубом за 7 дней до матча.

Согласно Плану-календарю Всеукраинских соревнований по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2025/26, базовая дата 1-го тура нового чемпионата – 3 августа (воскресенье).

Начиная с сезона 2026/27 в системе соревнований по женскому футболу планируется введение Элит-лиги, в которую по итогам игрового сезона 2025/26 попадут 8 коллективов. Согласно представленному плану, представители элитного дивизиона сыграют стандартные четыре круга с выездами – всего 28 матчей.

При этом знакомая всем Высшая лига также сохранит свой формат, но уже в сочетании с командами, которые понизятся в классе по итогам сезона 2025/26, к которым присоединятся шесть лучших коллективов первого дивизиона.

Ну и третья по рангу Первая лига будет сформирована по стандартному территориальному принципу, как и в предыдущих сезонах. Окончательный формат проведения Элит-лиги и Высшей лиги сезона 2026/27 будет утвержден дополнительно.

Отдельное внимание уделили насыщенному еврокубковому периоду. Напомним, что впервые в истории Украину представят сразу три коллектива. По итогам Высшей лиги 2024/25 – это полтавская «Ворскла», харьковский «Металлист 1925» и «Колос» Ковалевка.

Первые две команды начнут борьбу на европейском уровне со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. А вот «Колос» получил шанс сыграть в отборе к совершенно новому турниру – Кубку Европы.

Инфографика

Фотогалерея

По теме:
Киевская команда снялась с женского чемпионата Украины
ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе
ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Первой лиги 2025/26 и формат турнира
чемпионат Украины по футболу среди женщин Анастасия Клипаченко регламент Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Женский футбол Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Футбол | 18 июня 2025, 22:19 0
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо

Эндрик не готов оставаться в клубе, если тренер купит еще одного форварда

Забивал Краковскому и Дзоффу: в память о Бернаре Лякомбе
Футбол | 19 июня 2025, 17:41 0
Забивал Краковскому и Дзоффу: в память о Бернаре Лякомбе
Забивал Краковскому и Дзоффу: в память о Бернаре Лякомбе

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает альтруистичного бомбардира сборной Франции

Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Футбол | 19.06.2025, 01:11
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбол | 18.06.2025, 19:22
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Футбол | 19.06.2025, 11:02
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 25
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем