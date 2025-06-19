Женский футбольный чемпионат Украины. Будет новый формат и новая лига

В Доме футбола состоялось рабочее заседание Отдела женского и девичьего футбола УАФ с руководителями и главными тренерами Высшей лиги.

Перед началом заседания глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко поблагодарила все клубы за участие в проведении и завершении очередного, непростого игрового сезона, который проходил в сложных условиях военного времени, но при этом по-спортивному держал в напряжении до последнего тура, подарив множество ярких голов, побед и положительных эмоций.

В повестке дня рассматривались итоги игрового сезона 2024/25, а также были представлены планы по проведению чемпионата Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги на ближайшие сезоны.

Новый сезон в Высшей лиге пройдет по несколько измененному формату. В чемпионате примут участие 10 коллективов. Не обошлось без кадровых изменений – лига потеряла еще одного участника. На этот раз к списку выбывших, для которых женская команда стала обузой, присоединилась киевская «Оболонь».

Читайте также: Киевская команда снялась с женского чемпионата Украины

Таким образом, был пересмотрен формат проведения соревнований в высшем дивизионе. Игровой сезон 2025/26 команды начнут с матчей в два круга по стандартной схеме дома – в гостях (18 туров). После первого этапа будут сформированы две подгруппы по 5 команд, которые также проведут еще два круга (10 туров).

Чемпионская группа определит призеров и трех представителей Украины в еврокубках сезона 2026/27, тогда как в «группе за выживание» развернется напряженная борьба за сохранение места в элите – только три команды останутся, еще две будут вынуждены покинуть лигу.

В итоге каждую команду ждет по 26 матчей на самом высоком уровне. Также клубы договорились, что начиная с нового сезона, календарь матчей будет формироваться на основе базовых дат, а окончательная дата и время проведения игры будут определяться принимающим клубом за 7 дней до матча.

Согласно Плану-календарю Всеукраинских соревнований по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2025/26, базовая дата 1-го тура нового чемпионата – 3 августа (воскресенье).

Начиная с сезона 2026/27 в системе соревнований по женскому футболу планируется введение Элит-лиги, в которую по итогам игрового сезона 2025/26 попадут 8 коллективов. Согласно представленному плану, представители элитного дивизиона сыграют стандартные четыре круга с выездами – всего 28 матчей.

При этом знакомая всем Высшая лига также сохранит свой формат, но уже в сочетании с командами, которые понизятся в классе по итогам сезона 2025/26, к которым присоединятся шесть лучших коллективов первого дивизиона.

Ну и третья по рангу Первая лига будет сформирована по стандартному территориальному принципу, как и в предыдущих сезонах. Окончательный формат проведения Элит-лиги и Высшей лиги сезона 2026/27 будет утвержден дополнительно.

Отдельное внимание уделили насыщенному еврокубковому периоду. Напомним, что впервые в истории Украину представят сразу три коллектива. По итогам Высшей лиги 2024/25 – это полтавская «Ворскла», харьковский «Металлист 1925» и «Колос» Ковалевка.

Первые две команды начнут борьбу на европейском уровне со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. А вот «Колос» получил шанс сыграть в отборе к совершенно новому турниру – Кубку Европы.

Инфографика

Фотогалерея