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19 июня 2025, 17:12 | Обновлено 19 июня 2025, 17:32
535
1

ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе

«Ворскла», «Металлист 1925» и «Колос» получили сертификаты для еврокубков

19 июня 2025, 17:12 | Обновлено 19 июня 2025, 17:32
535
1
ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе
УАФ

В украинском женском футболе произошло знаковое событие. Впервые команды-участники Высшей лиги получили официальные аттестаты Украинской ассоциации футбола.

Это решение принято во исполнение требований УЕФА и УАФ и позволяет клубам выступать в сезоне 2025/26 чемпионата Украины среди женских команд.

Три украинских клуба – «Ворскла», «Металлист 1925» и «Колос» – будут представлять страну в еврокубках.

Эти три клуба получили дополнительные аттестаты для участия в женской Лиге чемпионов и Кубке Европы УЕФА.

ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Металлист 1925 Колос Ковалевка Украинская ассоциация футбола Анастасия Клипаченко фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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mini.f
Смотрю на этих стремных ребят с сертификатами и думаю - рубашечки то погладить можно было, или костюмчик надеть на такое событие? Ведь не бедненькие, правда?
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