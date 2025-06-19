ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе
«Ворскла», «Металлист 1925» и «Колос» получили сертификаты для еврокубков
В украинском женском футболе произошло знаковое событие. Впервые команды-участники Высшей лиги получили официальные аттестаты Украинской ассоциации футбола.
Это решение принято во исполнение требований УЕФА и УАФ и позволяет клубам выступать в сезоне 2025/26 чемпионата Украины среди женских команд.
Три украинских клуба – «Ворскла», «Металлист 1925» и «Колос» – будут представлять страну в еврокубках.
Эти три клуба получили дополнительные аттестаты для участия в женской Лиге чемпионов и Кубке Европы УЕФА.
ФОТО. Историческое событие произошло в женском украинском футболе
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