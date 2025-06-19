Киевская команда снялась с женского чемпионата Украины
Оболонь не будет принимать участия, и в Высшей лиге осталось 10 команд
Київська команда Оболонь офіційно знялася з жіночого чемпіонату України.
У Будинку футболу відбулося робоче засідання Відділу жіночого та дівочого футболу УАФ за участі представників клубів Вищої ліги. На зустрічі підбили підсумки сезону 2024/2025 та обговорили перспективи проведення чемпіонату України серед жіночих команд у наступні роки.
Одним із головних питань стало формування складу учасників нового сезону. Було ухвалено, що Вища ліга змагань 2025/26 пройде у скороченому форматі – участь візьмуть 10 команд.
Причина – чергове зняття команди. Цього разу до списку клубів, для яких жіноча команда виявилася непосильною, приєдналася київська «Оболонь». Столичний клуб припиняє виступи на жіночому рівні.
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