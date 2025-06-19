ФОТО. Коло Муани или Консейсау? Назван лучший игрок матча Аль-Айн – Ювентус
В ночь на 19 июня туринская команда добыла убедительную победу 5:0 в матче КЧМ-2025
19 июня прошел матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Аль-Айн и Ювентус.
Коллективы сыграли на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу итальянского клуба.
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После завершения встречи в ФИФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал французский форвард Рандаль Коло Муани.
Коло Муани оформил дубль в ворота эмиратского коллектива. Два мяча также забил и его партнер Франсишку Консейсау.
ФОТО. Коло Муани или Консейсау? Назван лучший игрок матча Аль-Айн – Ювентус
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