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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 07:01 |
127
0

ФОТО. Коло Муани или Консейсау? Назван лучший игрок матча Аль-Айн – Ювентус

В ночь на 19 июня туринская команда добыла убедительную победу 5:0 в матче КЧМ-2025

19 июня 2025, 07:01 |
127
0
ФОТО. Коло Муани или Консейсау? Назван лучший игрок матча Аль-Айн – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

19 июня прошел матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Аль-Айн и Ювентус.

Коллективы сыграли на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу итальянского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в ФИФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал французский форвард Рандаль Коло Муани.

Коло Муани оформил дубль в ворота эмиратского коллектива. Два мяча также забил и его партнер Франсишку Консейсау.

ФОТО. Коло Муани или Консейсау? Назван лучший игрок матча Аль-Айн – Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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