19 июня прошел матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Аль-Айн и Ювентус.

Коллективы сыграли на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу итальянского клуба.

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После завершения встречи в ФИФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал французский форвард Рандаль Коло Муани.

Коло Муани оформил дубль в ворота эмиратского коллектива. Два мяча также забил и его партнер Франсишку Консейсау.

ФОТО. Коло Муани или Консейсау? Назван лучший игрок матча Аль-Айн – Ювентус

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