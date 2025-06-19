Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и рассказал о травме Винисиуса

18 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Аль-Хиляль.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 1:1.

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После завершения встречи главный тренер сливочных Хаби Алонсо коротко высказался о лидерах команды: Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре:

«Килиан Мбаппе? Не знаю, вернется ли он к следующему матчу. Посмотрим. Последние два дня он чувствовал себя плохо, он приболел.

Замена Винисиуса Жуниор из-за травмы? Да, у него начались судороги. Матч получился очень интенсивным».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1)