Хаби Алонсо пояснил, почему не играл Мбаппе, и рассказал о травме Винисиуса
Наставник Реала высказался о лидерах команды после матча с ФК Аль-Хиляль (1:1)
18 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Аль-Хиляль.
Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 1:1.
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После завершения встречи главный тренер сливочных Хаби Алонсо коротко высказался о лидерах команды: Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре:
«Килиан Мбаппе? Не знаю, вернется ли он к следующему матчу. Посмотрим. Последние два дня он чувствовал себя плохо, он приболел.
Замена Винисиуса Жуниор из-за травмы? Да, у него начались судороги. Матч получился очень интенсивным».
Видеообзор матча Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1)
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