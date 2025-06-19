Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 05:43 |
333
0

ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург

Оскар Глух забил первый гол для австрийского коллектива и помог команде победить (2:1)

19 июня 2025, 05:43 |
333
0
ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Глух

В ночь на 19 июня прошел матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.

Коллективы сыграли на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу австрийского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в ФИФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал 21-летний хавбек красных быков Оскар Глух, который забил первый гол в этом противостоянии.

ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург

По теме:
Аль-Айн – Ювентус – 0:5. Старая Синьора разбушевалась. Видео голов и обзор
Кто оформил дубль? Ювентус уничтожил Аль-Айн в первом матче на КЧМ-2025
Симоне ИНДЗАГИ: «Ну, может, оно и к лучшему, что все завершилось ничьей»
Оскар Глух лучший игрок фото РБ Зальцбург Пачука клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Его зарплата может стать проблемой. Журналист рассказал о судьбе Зинченко
Футбол | 18 июня 2025, 23:03 2
Его зарплата может стать проблемой. Журналист рассказал о судьбе Зинченко
Его зарплата может стать проблемой. Журналист рассказал о судьбе Зинченко

Чарльз Уоттс прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника

На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Футбол | 18 июня 2025, 07:42 6
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ

Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»

Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Футбол | 18.06.2025, 08:19
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
Футбол | 19.06.2025, 06:25
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбол | 18.06.2025, 19:22
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 216
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 1
Теннис
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем