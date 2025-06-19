ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург
Оскар Глух забил первый гол для австрийского коллектива и помог команде победить (2:1)
В ночь на 19 июня прошел матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.
Коллективы сыграли на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу австрийского клуба.
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После завершения встречи в ФИФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал 21-летний хавбек красных быков Оскар Глух, который забил первый гол в этом противостоянии.
ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург
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