В ночь на 19 июня прошел матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.

Коллективы сыграли на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу австрийского клуба.

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После завершения встречи в ФИФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал 21-летний хавбек красных быков Оскар Глух, который забил первый гол в этом противостоянии.

ФОТО. Израильтянин стал лучшим игроком матча Пачука – РБ Зальцбург