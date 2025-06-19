Симоне ИНДЗАГИ: «Ну, может, оно и к лучшему, что все завершилось ничьей»

Главный тренер саудовского ФК Аль-Хиляль Симоне Индзаги прокомментировал результат матча с мадридским Реалом (1:1) на старте клубного чемпионата мира:

«Дебют Хаби Алонсо? Вы уже видите, какой стиль Хаби хочет навязать. Я испытываю к нему большую симпатию и уважение. Но Реал столкнулся с такой командой, как мы, у которой есть характер. Мы владели мячом 55% времени в первом тайме, и мы могли забить больше.

Честно говоря, мы играли очень хорошо, и после того, как увидели пенальти... Ну, может оно и к лучшему, что все завершилось ничьей. Но мы были очень хороши в первом тайме. Мне пришлось заменить Малкома и Канселу, так как у них были некоторые проблемы.

Я заранее сказал, что доверяю этой команде. Мы здесь всего четыре дня, но они очень много работали. Они не были уверены, что смогут провести такую ​​игру, но я сказал им, что мы можем хорошо выступить. Мы должны продолжать в том же духе. Это было тяжелое начало. Провести такй матч, независимо от результата, – хороший результат.

Арабский футбол улучшается год за годом, вы это видите, и в моем случае руководство дает мне все, о чем я прошу. Это очень большие клубы, и саудовский футбол развивается».

Для Индзаги этот поединок был дебютным на посту наставника саудовского гранда. На групповом этапе Аль-Хиляль также проведет поединки с Пачукой и РБ Зальцбург.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1)