Тренер Видада: «Марокканский футбол – один из лучших в мире»

Главный тренер марокканской команды Мохамед Амин Бенахем прокомментировал поражение своих подопечных от Манчестер Сити (0:2) в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025:

«Мы приносим извинения нашим болельщикам. Мы хотели подарить им радость, особенно тем, кто присутствовал на стадионе. Результат не оправдал наших ожиданий, но настрой был. Перед матчем я сказал игрокам: «Давайте не будем бояться. Если нам придется проиграть, давайте проиграем со стилем».

Марокканский футбол – один из лучших в мире. Карьеры [Валида] Реграги, [Хуссейна] Аммуты и [Рашида] Таусси – тому доказательство.

Мы поняли, что можем быть конкурентоспособными в этой группе. Есть стиль, индивидуальность. Это только начало, но у этой команды есть душа, выкованная всего за три недели. С таким настроем и боевым духом мы можем надеяться на положительный результат против Ювентуса. А завтра к нам присоединится Омар Аль-Сомах, что усилит наш атакующий потенциал».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Видад (2:0)