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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 03:20 |
38
0

Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ-2025 Аль-Айн – Ювентус

Поединок первого тура группы G состоится 19 июня и начнется в 03:00 по Киеву

19 июня 2025, 03:20 |
38
0
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ-2025 Аль-Айн – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Айн (ОАЭ) и Ювентус (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Владимир Ивич и Игор Тудор назвали стартовые составы своих подопечных.

В одном квартете Аль-Айн и Юве выступают вместе с Манчестер Сити и ФК Видад.

Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ-2025 Аль-Айн – Ювентус

Аль-Айн: Патрисиу, Траоре, Ратник, Пак, Коадио, Савала, Каку, Рабиа, Паласиос, Рахими, Лаба

Ювентус: Дин Грегорио, Калулу, Келли, Коста, Савона, Маккенни, Тюрам, Камбьясо, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани

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стартовые составы Аль-Айн Ювентус клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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