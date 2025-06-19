Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ-2025 Аль-Айн – Ювентус
Поединок первого тура группы G состоится 19 июня и начнется в 03:00 по Киеву
19 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Айн (ОАЭ) и Ювентус (Италия).
Поединок пройдет на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния наставники коллективов Владимир Ивич и Игор Тудор назвали стартовые составы своих подопечных.
В одном квартете Аль-Айн и Юве выступают вместе с Манчестер Сити и ФК Видад.
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ-2025 Аль-Айн – Ювентус
Аль-Айн: Патрисиу, Траоре, Ратник, Пак, Коадио, Савала, Каку, Рабиа, Паласиос, Рахими, Лаба
Ювентус: Дин Грегорио, Калулу, Келли, Коста, Савона, Маккенни, Тюрам, Камбьясо, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани
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