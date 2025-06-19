ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после незабитого пенальти Вальверде
18 июня Реал не сумел обыграть Аль-Хиляль в матче первого тура клубного чемпионата мира
18 июня мадридский Реал не сумел переиграть саудовский Аль-Хиляль в матче первого тура клубного чемпионата мира 2025. Игра завершилась со счетом 1:1.
Уругвайский хавбек сливочный Федерико Вальверде мог вырвать победу для своего коллектива, однако на 90+2-й минуте не сумел реализовать пенальти. Сэйв оформил кипер саудовцев Яссин Буну.
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В сети появилась реакция наставника королевского клуба Хаби Алонсо на незабитый 11-метровый в исполнении Вальверде. Для Алонсо это был дебютный матч во главе столичного гранда Испании.
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после незабитого пенальти Вальверде
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