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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после незабитого пенальти Вальверде
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 07:13 |
699
0

ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после незабитого пенальти Вальверде

18 июня Реал не сумел обыграть Аль-Хиляль в матче первого тура клубного чемпионата мира

19 июня 2025, 07:13 |
699
0
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после незабитого пенальти Вальверде
Хаби Алонсо

18 июня мадридский Реал не сумел переиграть саудовский Аль-Хиляль в матче первого тура клубного чемпионата мира 2025. Игра завершилась со счетом 1:1.

Уругвайский хавбек сливочный Федерико Вальверде мог вырвать победу для своего коллектива, однако на 90+2-й минуте не сумел реализовать пенальти. Сэйв оформил кипер саудовцев Яссин Буну.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сети появилась реакция наставника королевского клуба Хаби Алонсо на незабитый 11-метровый в исполнении Вальверде. Для Алонсо это был дебютный матч во главе столичного гранда Испании.

ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после незабитого пенальти Вальверде

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фото эмоции Хаби Алонсо Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Федерико Вальверде пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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