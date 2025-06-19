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  4. Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 01:11 |
265
0

Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом

18 июня мадридский клуб прервал победную серию на турнире

19 июня 2025, 01:11 |
265
0
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в первом матче клубного чемпионата мира Реал сыграл вничью с командой Аль-Хиляль со счетом 1:1.

Клуб из Саудовской Аравии прервал 11-матчевую победную серию Реала на клубных чемпионатах мира (в разных форматах). Впервые с 2000 года Реал не победил в матче КЧМ.

Аль-Хиляль стал первым азиатским клубом в истории, который сыграл вничью с европейской командой, начиная с 2000 года.

Еще несколько интересных рекордов и статистических фактов по матчу:

Хаби Алонсо стал четвертым тренером Реала за последние 33 года, который в своем дебютном матче за клуб сыграл вничью:

  • 1996 – Фабио Капелло
  • 2010 – Жозе Моуринью
  • 2015 – Рафаэль Бенитес
  • 2025 – Хаби Алонсо

Стартовый состав Реала против Аль-Хиляля стал самым молодым при новом тренере во всех турнирах, начиная с сезона 2009/10 – 24 года и 300 дней.

Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым игроком Реала, забившим гол в своем дебютном матче за клуб во всех турнирах, начиная с сезона 2009/10:

  • 20 лет и 44 дня – Джуд Беллингем
  • 20 лет и 201 день – Марко Асенсио
  • 21 год и 47 дней – Дани Себальос
  • 21 год и 86 дней – Гонсало Гарсия

Гонсало Гарсия также стал третьим самым молодым автором гола Реала на клубных чемпионатах мира:

  • 20 лет и 297 дней – Николя Анелька
  • 21 год и 21 день – Джереми Нджитап
  • 21 год и 86 дней - Гонсало Гарсия

Яссин Буну отразил 3 из последних 6 пенальти за Аль-Хиляль в официальных соревнованиях. Реал не реализовал 7 из 19 одиннадцатиметровых ударов в этом сезоне.

Видеообзор матча

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Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу статистика рекорд Хаби Алонсо Гонсало Гарсия Яссин Буну
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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