Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
18 июня мадридский клуб прервал победную серию на турнире
18 июня в первом матче клубного чемпионата мира Реал сыграл вничью с командой Аль-Хиляль со счетом 1:1.
Клуб из Саудовской Аравии прервал 11-матчевую победную серию Реала на клубных чемпионатах мира (в разных форматах). Впервые с 2000 года Реал не победил в матче КЧМ.
Аль-Хиляль стал первым азиатским клубом в истории, который сыграл вничью с европейской командой, начиная с 2000 года.
Еще несколько интересных рекордов и статистических фактов по матчу:
Хаби Алонсо стал четвертым тренером Реала за последние 33 года, который в своем дебютном матче за клуб сыграл вничью:
- 1996 – Фабио Капелло
- 2010 – Жозе Моуринью
- 2015 – Рафаэль Бенитес
- 2025 – Хаби Алонсо
Стартовый состав Реала против Аль-Хиляля стал самым молодым при новом тренере во всех турнирах, начиная с сезона 2009/10 – 24 года и 300 дней.
Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым игроком Реала, забившим гол в своем дебютном матче за клуб во всех турнирах, начиная с сезона 2009/10:
- 20 лет и 44 дня – Джуд Беллингем
- 20 лет и 201 день – Марко Асенсио
- 21 год и 47 дней – Дани Себальос
- 21 год и 86 дней – Гонсало Гарсия
Гонсало Гарсия также стал третьим самым молодым автором гола Реала на клубных чемпионатах мира:
- 20 лет и 297 дней – Николя Анелька
- 21 год и 21 день – Джереми Нджитап
- 21 год и 86 дней - Гонсало Гарсия
Яссин Буну отразил 3 из последних 6 пенальти за Аль-Хиляль в официальных соревнованиях. Реал не реализовал 7 из 19 одиннадцатиметровых ударов в этом сезоне.
Видеообзор матча
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