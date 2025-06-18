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  4. ФОТО. В ФИФА выбрали лучшего игрока стартового матча Манчестер Сити на КЧМ
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 22:10 |
276
0

ФОТО. В ФИФА выбрали лучшего игрока стартового матча Манчестер Сити на КЧМ

Фил Фоден отметился голом + ассистом и помог горожанам переиграть Видад 2:0

18 июня 2025, 22:10 |
276
0
ФОТО. В ФИФА выбрали лучшего игрока стартового матча Манчестер Сити на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

25-летний английский хавбек Манчестер Сити Фил Фоден был признан лучшим игроком матча против марокканского Видада в первом туре группы G клубного чемпионата мира 2025, который проходит в США.

Горожане одержали победу со счетом 2:0 над соперниками, а Фоден отметился голом + ассистом. Вначале Фил забил на 2-й минуте, а на 42-й точно навесил с углового на Жереми Доку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Пепа Гвардиолы, которые в 2023 году выиграли трофей КЧМ, в одном квартете, помимо Видада, также выступают с Ювентусом (Италия) и Аль-Айном (ОАЭ).

Следующим поединком Сити на КЧМ-2025 будет противостояния против Аль-Айна.

ФОТО. В ФИФА выбрали лучшего игрока стартового матча Манчестер Сити на КЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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