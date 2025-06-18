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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Гайдучик заслужил быть в нашей команде»
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 16:34 |
439
0

Вячеслав ШЕВЧУК: «Гайдучик заслужил быть в нашей команде»

Спортивный директор «Полесья» прокомментировал переход Николая Гайдучика

18 июня 2025, 16:34 |
439
0
Вячеслав ШЕВЧУК: «Гайдучик заслужил быть в нашей команде»
ФК Полесье. Вячеслав Шевчук

Николай Гайдучик стал игроком «Полесья». Контракт рассчитан на три года. Спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук прокомментировал трансфер игрока.

– Николай Гайдучик сегодня стал игроком «Полесья». Как вы его можете описать? какой это игрок? какой у него профайл?

– С Николаем давно знакомы, познакомились когда я еще работал в «Вересе». Это парень, который очень профессионально относится к своему делу. За последние годы забил много мячей, и он заслужил сегодня быть в нашей команде.

– Как давно «Полесье» начало следить за Николаем?

– Николай себя прекрасно проявлял, за ним много украинских клубов наблюдало, также европейские клубы наблюдали. Это было решение нашего трансферного комитета. Когда мы хорошо обследовали все вещи, то было принято решение подписать Николая.

– Какие у вас ожидания от этого трансфера? Что он принесет команде?

– Самые лучшие ожидания, он бомбардир, он нападающий, должен забивать мячи чтобы приносить пользу нашей команде.

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Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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