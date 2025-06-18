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  4. Стало известно, сколько Полесье заплатило Вересу за Гайдучика
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 13:06 |
1242
0

Стало известно, сколько Полесье заплатило Вересу за Гайдучика

Продажа форварда стала второй по полученной сумме в истории ровенского клуба

18 июня 2025, 13:06 |
1242
0
Стало известно, сколько Полесье заплатило Вересу за Гайдучика
ФК Полесье. Николай Гайдучик

Сегодня «Полесье» объявило о подписании 25-летнего центрфорварда «Вереса» Николая Гайдучика, с которым был подписан трехлетний контракт.

Официально о сумме сделки стороны предпочли не сообщать, однако по данным портала Transfermarkt, за нападающего полесские «волки» заплатили «волкам» из Ровно 260 тысяч евро.

Гайдучик выступал за «Верес» с 2016 года с перерывами. В 112 официальных матчах за ровенчан нападающий забил 20 мячей и отличился 14 результативными передачами.

Продажа Гайдучика стала второй по полученной сумме в истории «Вереса». Дороже клуб из Ровно продавал только бразильца Яго Сикейру в «Ригу», выручив в январе нынешнего года от той сделки 350 тысяч евро.

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Николай Гайдучик Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Верес Ровно
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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