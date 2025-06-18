Стало известно, сколько Полесье заплатило Вересу за Гайдучика

Сегодня «Полесье» объявило о подписании 25-летнего центрфорварда «Вереса» Николая Гайдучика, с которым был подписан трехлетний контракт.

Официально о сумме сделки стороны предпочли не сообщать, однако по данным портала Transfermarkt, за нападающего полесские «волки» заплатили «волкам» из Ровно 260 тысяч евро.

Гайдучик выступал за «Верес» с 2016 года с перерывами. В 112 официальных матчах за ровенчан нападающий забил 20 мячей и отличился 14 результативными передачами.

Продажа Гайдучика стала второй по полученной сумме в истории «Вереса». Дороже клуб из Ровно продавал только бразильца Яго Сикейру в «Ригу», выручив в январе нынешнего года от той сделки 350 тысяч евро.