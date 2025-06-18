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Украина. Первая лига
18 июня 2025, 13:41 | Обновлено 18 июня 2025, 13:53
357
0

Стало известно, почему новый тренер не возглавил Ворсклу

Вариант с экс-наставником ФК ЮКСА отпал

18 июня 2025, 13:41 | Обновлено 18 июня 2025, 13:53
357
0
Стало известно, почему новый тренер не возглавил Ворсклу
КОАФ. Дмитрий Чирикал

Как стало известно Sport.ua, 40-летний Дмитрий Чирикал таки не возглавит «Ворсклу». Бывший тренер «Дружбы» и ЮКСА не договорился с полтавским клубом по условиям.

«Ворскла» осталась без главного тренера сразу после вылета из УПЛ, когда должность покинул Юрий Максимов. Для 56-летнего специалиста это был второй приход в полтавский клуб: Максимов тренировал бело-зеленых с ноября 2019 по май 2022, а затем с октября 2024 по июнь 2025 года.

Сезон 2025/2026 «Ворскла», двукратный бронзовый призер чемпионата Украины и обладатель Кубка страны 2009 года, проведет в Первой лиге. В последний раз команда была представлена в этом дивизионе еще в сезоне 1995/1996, когда под руководством Виктора Пожечевского стала победителем турнира.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» попрощалась с легионером, который перешел в «Целе».

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Дмитрий Чирикал чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Ворскла Полтава
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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