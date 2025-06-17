Украина. Премьер лига17 июня 2025, 12:49 | Обновлено 17 июня 2025, 13:31
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с легионером, который перешел в Целе
Полтавский клуб поблагодарил Милота Авдили
17 июня 2025, 12:49 | Обновлено 17 июня 2025, 13:31
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Полтавская «Ворскла» официально сообщила об уходе иностранного полузащитника Милота Авдили в словенский клуб «Целе».
По информации статистического портала Transfermarkt, Авдили покинул украинский коллектив за 150 тысяч евро. Полузащитник заключил контракт с клубом «Целе» на три сезона – до 2028 года.
«Спасибо за сотрудничество и желаем успехов в новом клубе!», – написала пресс-служба «Ворсклы».
За полгода в полтавском клубе Милот отыграл 10 матчей, в которых так и не оформил результативных действий.
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