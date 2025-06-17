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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 12:49 | Обновлено 17 июня 2025, 13:31
775
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с легионером, который перешел в Целе

Полтавский клуб поблагодарил Милота Авдили

17 июня 2025, 12:49 | Обновлено 17 июня 2025, 13:31
775
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с легионером, который перешел в Целе
Милот Авдили

Полтавская «Ворскла» официально сообщила об уходе иностранного полузащитника Милота Авдили в словенский клуб «Целе».

По информации статистического портала Transfermarkt, Авдили покинул украинский коллектив за 150 тысяч евро. Полузащитник заключил контракт с клубом «Целе» на три сезона – до 2028 года.

«Спасибо за сотрудничество и желаем успехов в новом клубе!», – написала пресс-служба «Ворсклы».

За полгода в полтавском клубе Милот отыграл 10 матчей, в которых так и не оформил результативных действий.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ворскла
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