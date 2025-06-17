ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с легионером, который перешел в Целе

Полтавская «Ворскла» официально сообщила об уходе иностранного полузащитника Милота Авдили в словенский клуб «Целе».

По информации статистического портала Transfermarkt, Авдили покинул украинский коллектив за 150 тысяч евро. Полузащитник заключил контракт с клубом «Целе» на три сезона – до 2028 года.

«Спасибо за сотрудничество и желаем успехов в новом клубе!», – написала пресс-служба «Ворсклы».

За полгода в полтавском клубе Милот отыграл 10 матчей, в которых так и не оформил результативных действий.