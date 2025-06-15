Первый легионер покидает Ворсклу после вылета из УПЛ. Уезжает в Словению
Милот Авдыли продолжит карьеру в «Целе»
Полтавская «Ворскла» начинает терять футболистов, в том числе и иностранных, после вылета из украинской Премьер-лиги.
По информации источников Sport.ua, к отъезду из Полтавы ныне близок 22-летний косовский полузащитник Милот Авдыли, который был приобретен «Ворсклой» в январе из швейцарского «Арау» за 100 тысяч евро.
О трансфере Авдыли договорился словенский «Целе», который, как ожидается, финализирует сделку в ближайшие дни.
Авдыли успел сыграть 10 матчей за «Ворсклу» (465 минут) в УПЛ, так и не отличившись результативными действиями.
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