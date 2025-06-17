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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 12:33 |
1044
0

Источник: экс-тренер Ворсклы будет тренировать Металлист 1925

Сергей Долганский, якобы, войдет в тренерский штаб Младена Бартуловича

17 июня 2025, 12:33 |
1044
0
Источник: экс-тренер Ворсклы будет тренировать Металлист 1925
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Украинские СМИ активно обсуждают будущее Младена Бартуловича, который уже в ближайшее время возглавит харьковский «Металлист 1925».

По данным источника, сам Младен уже определился с одним из своих помощников в расположении харьковского клуба. Новым тренером Металлиста 1925 года по работе с голкиперами станет Сергей Долганский. 50-летний специалист покинул Ворсклу и войдет в тренерский штаб Младена Бартуловича.

Сообщается, что потенциальной опцией для харьковчан мог считаться Андрей Дикань, в прошлом сезоне работавший с женской командой, но покидающий клуб из-за окончания срока контракта.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 подписал дебютанта национальной сборной Украины

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Младен Бартулович Сергей Долганский Андрей Дикань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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