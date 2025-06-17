Источник: экс-тренер Ворсклы будет тренировать Металлист 1925

Украинские СМИ активно обсуждают будущее Младена Бартуловича, который уже в ближайшее время возглавит харьковский «Металлист 1925».

По данным источника, сам Младен уже определился с одним из своих помощников в расположении харьковского клуба. Новым тренером Металлиста 1925 года по работе с голкиперами станет Сергей Долганский. 50-летний специалист покинул Ворсклу и войдет в тренерский штаб Младена Бартуловича.

Сообщается, что потенциальной опцией для харьковчан мог считаться Андрей Дикань, в прошлом сезоне работавший с женской командой, но покидающий клуб из-за окончания срока контракта.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 подписал дебютанта национальной сборной Украины