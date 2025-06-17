Источник: экс-тренер Ворсклы будет тренировать Металлист 1925
Сергей Долганский, якобы, войдет в тренерский штаб Младена Бартуловича
Украинские СМИ активно обсуждают будущее Младена Бартуловича, который уже в ближайшее время возглавит харьковский «Металлист 1925».
По данным источника, сам Младен уже определился с одним из своих помощников в расположении харьковского клуба. Новым тренером Металлиста 1925 года по работе с голкиперами станет Сергей Долганский. 50-летний специалист покинул Ворсклу и войдет в тренерский штаб Младена Бартуловича.
Сообщается, что потенциальной опцией для харьковчан мог считаться Андрей Дикань, в прошлом сезоне работавший с женской командой, но покидающий клуб из-за окончания срока контракта.
Ранее сообщалось, что Металлист 1925 подписал дебютанта национальной сборной Украины
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