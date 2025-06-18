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Италия
18 июня 2025, 08:29 | Обновлено 18 июня 2025, 08:48
259
0

Экс-тренер Малиновского возглавит новичка Серии А. Договор уже подписан

Альберто Джилардино подхватит «Пизу» после ухода Филиппо Индзаги

18 июня 2025, 08:29 | Обновлено 18 июня 2025, 08:48
259
0
Экс-тренер Малиновского возглавит новичка Серии А. Договор уже подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Итальянский клуб «Пиза», который вышел в Серию А впервые за 34 года, нашел нового тренера на сезон 2024/25.

По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, команду возглавит бывший тренер «Дженоа» Альберто Джилардино. Стороны уже заключили договор о сотрудничестве, в ближайшее время будет объявлено о назначении коуча официально.

Специалист покинул «грифонов» в ноябре 2024 года и с тех пор Альберто находился без команды. Во главе «Дженоа» Джилардио провел 79 матчей (32 победы, 23 ничьи и 24 поражения).

Напомним, что «Пизу» в Серию А вывел легендарный Филиппо Индзаги, который после завершения сезона перешел в клуб «Палермо».

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Альберто Джилардино Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Филиппо Индзаги
Андрей Витренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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