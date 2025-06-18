Экс-тренер Малиновского возглавит новичка Серии А. Договор уже подписан
Альберто Джилардино подхватит «Пизу» после ухода Филиппо Индзаги
Итальянский клуб «Пиза», который вышел в Серию А впервые за 34 года, нашел нового тренера на сезон 2024/25.
По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, команду возглавит бывший тренер «Дженоа» Альберто Джилардино. Стороны уже заключили договор о сотрудничестве, в ближайшее время будет объявлено о назначении коуча официально.
Специалист покинул «грифонов» в ноябре 2024 года и с тех пор Альберто находился без команды. Во главе «Дженоа» Джилардио провел 79 матчей (32 победы, 23 ничьи и 24 поражения).
Напомним, что «Пизу» в Серию А вывел легендарный Филиппо Индзаги, который после завершения сезона перешел в клуб «Палермо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус
Джон верит в победу Даниеля