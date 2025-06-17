ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги стал новым тренером клуба из Серии В

Именитый в бывшем футболист, а сейчас тренер, Филиппо Индзаги возглавил «Палермо» из Серии В.

На официальном сайте клуба отсутствует информация о договоре тренера. Несмотря на это, по словам инсайдера Николо Скиры, Индзаги заключил контракт на два года с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.

Предыдущий сезон Филиппо провел у руля клуба «Пиза», который Индзаги вывел в Серию А впервые за 34 года.

В турнирной таблице Серии В «Палермо» финишировал на восьмой позиции.