ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги стал новым тренером клуба из Серии В
Известный специалист возглавил «Палермо»
Именитый в бывшем футболист, а сейчас тренер, Филиппо Индзаги возглавил «Палермо» из Серии В.
На официальном сайте клуба отсутствует информация о договоре тренера. Несмотря на это, по словам инсайдера Николо Скиры, Индзаги заключил контракт на два года с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.
Предыдущий сезон Филиппо провел у руля клуба «Пиза», который Индзаги вывел в Серию А впервые за 34 года.
В турнирной таблице Серии В «Палермо» финишировал на восьмой позиции.
Benvenuto in rosanero mister Inzaghi 🖤#WelcomePippo pic.twitter.com/SGvNAELVIA— Palermo F.C. (@Palermofficial) June 17, 2025
Il momento giusto esiste. #WelcomePippo pic.twitter.com/6m3NOHcoVl— Palermo F.C. (@Palermofficial) June 17, 2025
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