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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги стал новым тренером клуба из Серии В
Италия
17 июня 2025, 13:47 | Обновлено 17 июня 2025, 13:51
977
1

ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги стал новым тренером клуба из Серии В

Известный специалист возглавил «Палермо»

17 июня 2025, 13:47 | Обновлено 17 июня 2025, 13:51
977
1
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги стал новым тренером клуба из Серии В
ФК Палермо. Филиппо Индзаги

Именитый в бывшем футболист, а сейчас тренер, Филиппо Индзаги возглавил «Палермо» из Серии В.

На официальном сайте клуба отсутствует информация о договоре тренера. Несмотря на это, по словам инсайдера Николо Скиры, Индзаги заключил контракт на два года с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.

Предыдущий сезон Филиппо провел у руля клуба «Пиза», который Индзаги вывел в Серию А впервые за 34 года.

В турнирной таблице Серии В «Палермо» финишировал на восьмой позиции.

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Филиппо Индзаги чемпионат Италии по футболу Серия B Палермо назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Палермо
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ivankondrat96
Цілком можливо, що поверне команду у Серію А. Досвід вже є
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