Де Росси может вернуться к тренерской работе. Есть вариант
У руля команды итальянца хотят видеть в «Кремонезе»
Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить «Кремонезе», сообщает Николо Скира.
По информации источника, 41-летний специалист был предложен на пост главного тренера итальянского клуба. Последним место работы Де Росси была «Рома», из которой он был уволен 18 сентября 2024 года.
«Кремонезе» занял 4-е место Серии B и через плей-офф вышел в элитный дивизион Италии. «Рома» без Де Росси набрала 69 очков и заняла итоговое 5-е место Серии А под управлением Клаудио Раньери.
Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Баварии» претендует на должность тренера известного клуба Серии А.
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