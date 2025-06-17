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Италия
17 июня 2025, 12:39 |
196
0

Де Росси может вернуться к тренерской работе. Есть вариант

У руля команды итальянца хотят видеть в «Кремонезе»

17 июня 2025, 12:39 |
196
0
Де Росси может вернуться к тренерской работе. Есть вариант
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить «Кремонезе», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 41-летний специалист был предложен на пост главного тренера итальянского клуба. Последним место работы Де Росси была «Рома», из которой он был уволен 18 сентября 2024 года.

«Кремонезе» занял 4-е место Серии B и через плей-офф вышел в элитный дивизион Италии. «Рома» без Де Росси набрала 69 очков и заняла итоговое 5-е место Серии А под управлением Клаудио Раньери.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Баварии» претендует на должность тренера известного клуба Серии А.

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Даниэле Де Росси Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Рома Рим Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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