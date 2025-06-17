Де Росси может вернуться к тренерской работе. Есть вариант

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить «Кремонезе», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 41-летний специалист был предложен на пост главного тренера итальянского клуба. Последним место работы Де Росси была «Рома», из которой он был уволен 18 сентября 2024 года.

«Кремонезе» занял 4-е место Серии B и через плей-офф вышел в элитный дивизион Италии. «Рома» без Де Росси набрала 69 очков и заняла итоговое 5-е место Серии А под управлением Клаудио Раньери.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Баварии» претендует на должность тренера известного клуба Серии А.