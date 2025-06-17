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Италия
17 июня 2025, 10:59 | Обновлено 17 июня 2025, 11:01
345
1

Экс-игрок Баварии претендует на должность тренера известного клуба Серии А

Марк ван Боммель ведет переговоры с «Пармой»

17 июня 2025, 10:59 | Обновлено 17 июня 2025, 11:01
345
1
Экс-игрок Баварии претендует на должность тренера известного клуба Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк ван Боммель

Итальянский клуб «Парма» заинтересован в услугах известного специалиста Марка ван Боммеля.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, представитель Серии А провел первые переговоры с коучем относительно назначения.

Почти год ван Боммель находится без работы, после того, как специалист покинул пост тренер бельгийского клуба «Антверпен». За два года в команде Марк выиграл три различных национальных трофея.

Кроме того, «Парма» держит в голове вариант назначения Даниэля Де Росси новым тренером, однако стороны пока не имеют никакой договоренности о сотрудничестве.

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Парма Серия A чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси назначение тренера Марк ван Боммель
Андрей Витренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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ivankondrat96
Для Парми обидва варіанти виглядають непогано. 
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