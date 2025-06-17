Экс-игрок Баварии претендует на должность тренера известного клуба Серии А
Марк ван Боммель ведет переговоры с «Пармой»
Итальянский клуб «Парма» заинтересован в услугах известного специалиста Марка ван Боммеля.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, представитель Серии А провел первые переговоры с коучем относительно назначения.
Почти год ван Боммель находится без работы, после того, как специалист покинул пост тренер бельгийского клуба «Антверпен». За два года в команде Марк выиграл три различных национальных трофея.
Кроме того, «Парма» держит в голове вариант назначения Даниэля Де Росси новым тренером, однако стороны пока не имеют никакой договоренности о сотрудничестве.
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