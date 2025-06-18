Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Экс-вратарь Лас-Пальмаса нашел новый клуб
Испания
18 июня 2025, 08:13 | Обновлено 18 июня 2025, 08:15
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Экс-вратарь Лас-Пальмаса нашел новый клуб

Альваро Вальес присоединился к «Бетису»

18 июня 2025, 08:13 | Обновлено 18 июня 2025, 08:15
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Экс-вратарь Лас-Пальмаса нашел новый клуб
IMAGO. Альваро Вальес

27-летний голкипер Альваро Вальес в статусе свободного агента вернулся в родной клуб «Бетис».

Клубная пресс-служба сообщила, что футболист заключил контракт на пять сезонов – до 2030 года.

Альваро почти полгода находился без футбола. Зимой этого года Вальес покинул «Лас-Пальмас», за который выступал в течение шести лет. На счету вратаря 138 матчей за «желтых».

Начал профессиональную карьеру голкипер именно из академии «Бетиса». Сыграть Вальесу за основную команду так и не удалось, поскольку спортсмен находился только в молодежных коллективах «Бетиса».

Напомним, что Альваро находился в списке пожеланий мадридского «Реала». В клубе рассматривали его как потенциальную замену Андрею Лунину.

По теме:
Александрия арендует еще одного бразильца из клуба, откуда пришел Безерра
ФОТО. Новая девушка звезды Барселоны оказалась моделью OnlyFans
В Италии рассказали, почему гранд Серии А отказался от трансфера Судакова
Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Лас-Пальмас свободный агент Альваро Вальес
Андрей Витренко Источник: ФК Бетис
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17 июня 2025, 17:14 14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Футбол | 18 июня 2025, 08:19 7
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение

Наставник «сине-желтых» получил предложения с Ближнего Востока

ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17.06.2025, 09:05
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Футбол | 18.06.2025, 04:24
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Первый клубный чемпионат мира запомнился грандиозным скандалом вокруг МЮ
Футбол | 18.06.2025, 08:10
Первый клубный чемпионат мира запомнился грандиозным скандалом вокруг МЮ
Первый клубный чемпионат мира запомнился грандиозным скандалом вокруг МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
16.06.2025, 12:02 5
Футбол
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20
Теннис
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 9
Футбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
16.06.2025, 20:54 3
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем