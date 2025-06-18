ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Экс-вратарь Лас-Пальмаса нашел новый клуб
Альваро Вальес присоединился к «Бетису»
27-летний голкипер Альваро Вальес в статусе свободного агента вернулся в родной клуб «Бетис».
Клубная пресс-служба сообщила, что футболист заключил контракт на пять сезонов – до 2030 года.
Альваро почти полгода находился без футбола. Зимой этого года Вальес покинул «Лас-Пальмас», за который выступал в течение шести лет. На счету вратаря 138 матчей за «желтых».
Начал профессиональную карьеру голкипер именно из академии «Бетиса». Сыграть Вальесу за основную команду так и не удалось, поскольку спортсмен находился только в молодежных коллективах «Бетиса».
Напомним, что Альваро находился в списке пожеланий мадридского «Реала». В клубе рассматривали его как потенциальную замену Андрею Лунину.
📣 OFICIAL | Álvaro Valles regresa al #RealBetis 🏠💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 17, 2025
¡Bienvenido a tu casa, Álvaro! ⚽🤗
🤩🎽💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 17, 2025
𝑳𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒊 𝒑𝒊𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂. pic.twitter.com/wpkTSCKU2n
Volver a disfrutar,— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 17, 2025
con algo que decir,
con algo qué pensar.
Ver las cosas claras,
para no volver atrás. pic.twitter.com/ycDnMmQv71
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