Защитник Барселоны успешно перенес операцию. У него были проблемы с рукой

23-летний фланговый защитник «Барселоны» Жерар Мартин успешно перенес операцию на правой руке.

Как сообщил каталонский клуб, футболист подвергся хирургическому вмешательству из-за вывиха у основания пятой пястной кости правой руки.

Ожидается, что Жерар сможет восстановиться к началу предсезонной подготовки.

В этом сезоне Мартин отыграл 42 матча, в которых оформил один гол и шесть ассистов.