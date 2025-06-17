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Испания
17 июня 2025, 13:56 | Обновлено 17 июня 2025, 14:03
241
0

Защитник Барселоны успешно перенес операцию. У него были проблемы с рукой

Жерар Мартин пройдет процесс восстановления

17 июня 2025, 13:56 | Обновлено 17 июня 2025, 14:03
241
0
Защитник Барселоны успешно перенес операцию. У него были проблемы с рукой
IMAGO. Жерар Мартин

23-летний фланговый защитник «Барселоны» Жерар Мартин успешно перенес операцию на правой руке.

Как сообщил каталонский клуб, футболист подвергся хирургическому вмешательству из-за вывиха у основания пятой пястной кости правой руки.

Ожидается, что Жерар сможет восстановиться к началу предсезонной подготовки.

В этом сезоне Мартин отыграл 42 матча, в которых оформил один гол и шесть ассистов.

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Жерар Мартин Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига операция
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
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