Испания17 июня 2025, 13:56 | Обновлено 17 июня 2025, 14:03
241
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Защитник Барселоны успешно перенес операцию. У него были проблемы с рукой
Жерар Мартин пройдет процесс восстановления
17 июня 2025, 13:56 | Обновлено 17 июня 2025, 14:03
241
0
23-летний фланговый защитник «Барселоны» Жерар Мартин успешно перенес операцию на правой руке.
Как сообщил каталонский клуб, футболист подвергся хирургическому вмешательству из-за вывиха у основания пятой пястной кости правой руки.
Ожидается, что Жерар сможет восстановиться к началу предсезонной подготовки.
В этом сезоне Мартин отыграл 42 матча, в которых оформил один гол и шесть ассистов.
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