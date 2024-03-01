Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом

Мадридский «Реал» может приобрести испанского стража ворот Альваро Валлеса, защищающего цвета «Лас-Пальмаса».

Сообщается, что «сливочные» хотели бы продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным, однако к настоящему времени нет полной ясности, готов ли Лунин к этому, ведь он снова может стать дублером Тибо Куртуа, что явно не понравится Андрею и его окружению.

Если Лунин решит уйти, то «Реал» готов приобрести вратаря Альваро Валлеса, который сначала будет вторым номером, а в дальнейшем может и заменить самого Куртуа.

Ранее появилась информация, что к Лунину проявляет интерес «Ньюкасл», который готов платить украинцу вдвое больше, чем он получает в Мадриде.