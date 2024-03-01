Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом
Альваро Валлес может перейти в «Реал»
Мадридский «Реал» может приобрести испанского стража ворот Альваро Валлеса, защищающего цвета «Лас-Пальмаса».
Сообщается, что «сливочные» хотели бы продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным, однако к настоящему времени нет полной ясности, готов ли Лунин к этому, ведь он снова может стать дублером Тибо Куртуа, что явно не понравится Андрею и его окружению.
Если Лунин решит уйти, то «Реал» готов приобрести вратаря Альваро Валлеса, который сначала будет вторым номером, а в дальнейшем может и заменить самого Куртуа.
Ранее появилась информация, что к Лунину проявляет интерес «Ньюкасл», который готов платить украинцу вдвое больше, чем он получает в Мадриде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Делфи Гели сообщил, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов
Звездный футболист не унывает