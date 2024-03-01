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Испания
01 марта 2024, 11:22 | Обновлено 01 марта 2024, 11:58
1652
1

Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом

Альваро Валлес может перейти в «Реал»

01 марта 2024, 11:22 | Обновлено 01 марта 2024, 11:58
1652
1
Реал нашел замену Лунину, если Андрей решит уйти летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» может приобрести испанского стража ворот Альваро Валлеса, защищающего цвета «Лас-Пальмаса».

Сообщается, что «сливочные» хотели бы продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным, однако к настоящему времени нет полной ясности, готов ли Лунин к этому, ведь он снова может стать дублером Тибо Куртуа, что явно не понравится Андрею и его окружению.

Если Лунин решит уйти, то «Реал» готов приобрести вратаря Альваро Валлеса, который сначала будет вторым номером, а в дальнейшем может и заменить самого Куртуа.

Ранее появилась информация, что к Лунину проявляет интерес «Ньюкасл», который готов платить украинцу вдвое больше, чем он получает в Мадриде.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лас-Пальмас трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Realmadridexclusivo
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Комментарии 1
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u6464u
На кого такий абсурд розрахований , Лунін  в Ньюкаслі, таке враження що з редакторами на сорт.юа не все гаразд, а бо вони дуже далекі від спорту .
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