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  4. Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Испания
29 февраля 2024, 15:55 |
1830
2

Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?

«Ньюкасл» может купить украинца, если тот решит покинуть «Реал»

29 февраля 2024, 15:55 |
1830
2
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин заинтересовал английский «Ньюкасл».

По информации Defensa Central, «Ньюкасл» ищет высококлассного вратаря, ведь их основной страж ворот Ник Поуп получил серьезную травму и возникают вопросы, сможет ли он набрать свою прошлую форму.

Владельцы «Ньюкасла», которые являются самыми богатыми в АПЛ, готовы платить Лунину ежегодно шесть миллионов евро, что вдвое больше, чем он получает сейчас в Мадриде.

Сообщается, что Лунин может раздумать об уходе из «Реала», если он снова станет резервным вратарем после возвращения на поле травмированного Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Лунин будет обсуждать возможное продление контракта со «сливочными» после завершения сезона. Сейчас у голкипера действует контракт до 2025 года.

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Ньюкасл Ник Поуп Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
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Max123
Місце в основі + 3X зп vs меньше зп + дуже хитке становище в клубі, нехай це і Реал...  складний бибір
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0
Роман Роизин
Надо уходить если дадут первый номер
 Ньюкасл это следующий  сити .....
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