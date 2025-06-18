Накидали 6 голов. Канада разгромила Гондурас в Золотом кубке КОНКАКАФ
Главный судья матча зафиксировал уверенную победу хозяев в первом туре
Утром 18 июня прошел матч первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ в группе В, в котором встретились Канада и Гондурас.
Поединок принимал стадион «Би-Си Плес» в канадском западном городе Ванкувер.
Хозяева поля не почувствовали сопротивления со стороны оппонента и накидали сборной Гондураса шесть голов за 90 минут.
Благодаря победе сборная Канады вышла на первое место в группе, набрав три пункта. Вторую и третью строчку разделяют Сальвадор и Кюрасао, которые сыграли вничью, Гондурас – четвертый.
Золотой кубок КОНКАКАФ
1-й тур, 18 июня 2025 года
Канада – Гондурас – 6:0
Голы: Сигур, 27, Олувашейи, 45+2, Бьюкенен, 48, 65, Промис, 75, Салиба, 90
Фотогалерея матча:
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