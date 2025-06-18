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Золотой кубок КОНКАКАФ
Канада
18.06.2025 05:30 – FT 6 : 0
Гондурас
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18 июня 2025, 07:46 | Обновлено 18 июня 2025, 07:49
73
0

Накидали 6 голов. Канада разгромила Гондурас в Золотом кубке КОНКАКАФ

Главный судья матча зафиксировал уверенную победу хозяев в первом туре

18 июня 2025, 07:46 | Обновлено 18 июня 2025, 07:49
73
0
Накидали 6 голов. Канада разгромила Гондурас в Золотом кубке КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Утром 18 июня прошел матч первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ в группе В, в котором встретились Канада и Гондурас.

Поединок принимал стадион «Би-Си Плес» в канадском западном городе Ванкувер.

Хозяева поля не почувствовали сопротивления со стороны оппонента и накидали сборной Гондураса шесть голов за 90 минут.

Благодаря победе сборная Канады вышла на первое место в группе, набрав три пункта. Вторую и третью строчку разделяют Сальвадор и Кюрасао, которые сыграли вничью, Гондурас – четвертый.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 18 июня 2025 года

Канада – Гондурас – 6:0

Голы: Сигур, 27, Олувашейи, 45+2, Бьюкенен, 48, 65, Промис, 75, Салиба, 90

Фотогалерея матча:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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