Кюрасао и Сальвадор разошлись миром на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сальвадор и Кюрасао сыграли вничью (0:0) в 1-м туре в Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе.

Несмотря на заметную инициативу и контроль мяча в первом тайме, Сальвадор не сумел забить, хоия Брайан Хиль создал несколько опасных моментов.

Вратари команд совершили несколько ключевых сейвов, и команды вынуждены были разделить очки (0:0).

Обе команды набрали по одному пункту в группе B. В этом квартете также выступают Канада и Гондурас.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 18 июня 2025

Кюрасао – Сальвадор – 0:0

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