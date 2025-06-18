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Золотой кубок КОНКАКАФ
Кюрасао
18.06.2025 03:15 – FT 0 : 0
Сальвадор
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18 июня 2025, 06:50 | Обновлено 18 июня 2025, 07:19
27
0

Кюрасао и Сальвадор разошлись миром на Золотом кубке КОНКАКАФ

Матч завершился нулевой ничьей

18 июня 2025, 06:50 | Обновлено 18 июня 2025, 07:19
27
0
Кюрасао и Сальвадор разошлись миром на Золотом кубке КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сальвадор и Кюрасао сыграли вничью (0:0) в 1-м туре в Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе.

Несмотря на заметную инициативу и контроль мяча в первом тайме, Сальвадор не сумел забить, хоия Брайан Хиль создал несколько опасных моментов.

Вратари команд совершили несколько ключевых сейвов, и команды вынуждены были разделить очки (0:0).

Обе команды набрали по одному пункту в группе B. В этом квартете также выступают Канада и Гондурас.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 18 июня 2025

Кюрасао – Сальвадор – 0:0

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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