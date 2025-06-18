Кюрасао и Сальвадор разошлись миром на Золотом кубке КОНКАКАФ
Матч завершился нулевой ничьей
Сальвадор и Кюрасао сыграли вничью (0:0) в 1-м туре в Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе.
Несмотря на заметную инициативу и контроль мяча в первом тайме, Сальвадор не сумел забить, хоия Брайан Хиль создал несколько опасных моментов.
Вратари команд совершили несколько ключевых сейвов, и команды вынуждены были разделить очки (0:0).
Обе команды набрали по одному пункту в группе B. В этом квартете также выступают Канада и Гондурас.
Золотой кубок КОНКАКАФ
1-й тур, 18 июня 2025
Кюрасао – Сальвадор – 0:0
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