Он забил ключевой гол. Назван лучший в матче Ривер Плейт с Урава Редс
Факундо Колидио открыл счет в дебюте поединка клубного ЧМ-2025
Аргентинский клуб «Ривер Плейт» уверенно стартовал на клубном чемпионате мира 2025.
Фавориты матча обыграли японскую команду «Урава Ред Даймондс» со счетом 3:1. Этот поединок первого тура КЧМ состоялся 17 июня на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле.
Аргентинцы контролировали игру большую часть встречи и реализовали свои моменты. За «Ривер Плейт» забили Факундо Колидио, Себастьян Дриусси и Максимильяно Меса. У японской команды с пенальти отличился Юсуке Мацуо.
Автор первого гола Факундо Колидио назван лучшим игроком матча и получил приз от ФИФА.
Клубный чемпионат мира 2025
1-й тур, 17 июня 2025. Сиэтл (США)
Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1
Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меса, 74 – Мацуо, 58 (пен)
ФОТО. Факундо Колидио стал лучшим футболистом матча
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