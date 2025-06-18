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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 01:12 | Обновлено 18 июня 2025, 01:24
23
0

Он забил ключевой гол. Назван лучший в матче Ривер Плейт с Урава Редс

Факундо Колидио открыл счет в дебюте поединка клубного ЧМ-2025

18 июня 2025, 01:12 | Обновлено 18 июня 2025, 01:24
23
0
Он забил ключевой гол. Назван лучший в матче Ривер Плейт с Урава Редс
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Колидио

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» уверенно стартовал на клубном чемпионате мира 2025.

Фавориты матча обыграли японскую команду «Урава Ред Даймондс» со счетом 3:1. Этот поединок первого тура КЧМ состоялся 17 июня на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле.

Аргентинцы контролировали игру большую часть встречи и реализовали свои моменты. За «Ривер Плейт» забили Факундо Колидио, Себастьян Дриусси и Максимильяно Меса. У японской команды с пенальти отличился Юсуке Мацуо.

Автор первого гола Факундо Колидио назван лучшим игроком матча и получил приз от ФИФА.

Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 17 июня 2025. Сиэтл (США)

Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1

Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меса, 74 – Мацуо, 58 (пен)

ФОТО. Факундо Колидио стал лучшим футболистом матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу Урава Ред Даймондс лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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